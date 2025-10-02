Trabajadores de Osakidetza "por la igualdad lingüística" acusan a PNV y EH Bildu de "ahondar en una política excluyente"

Archivo - El Ambulatorio de San Martín, Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de trabajadores de Osakidetza "Unidas por la igualdad lingüística" ha acusado a PNV y EH Bildu de ahondar en "una política excluyente y autodestructiva" de perfiles lingüísticos, "que ahuyenta y expulsa profesionales".

Integrantes de este colectivo se han concentrado este jueves ante el Parlamento Vasco para oponerse a las propuestas de PNV y EH Bildu para cambiar la Ley de Empleo Público Vasco, "porque busca extender injustificada y abusivamente la exigencia de perfiles lingüísticos".

A su juicio, el objetivo de ambas formaciones es "ahondar en la actual política de perfiles lingüísticos, ya criticada en los tribunales", con niveles de exigencia de hasta el 80% en atención primaria, "para ni tan siquiera garantizar la atención al 16% de pacientes que prefieren la atención en euskera".

Además, ha censurado la gestión de bolsas de contratación temporal, en la que "los puntos de perfil sirven para evitar puestos de difícil cobertura, muchas veces en poblaciones muy euskaldunes".

"En definitiva, las reformas de PNV y Bildu hacen oídos sordos al clamor social por una política lingüística sensata que atraiga y cuide profesionales sanitarios, y que ayude a aprender euskera dentro de Osakidetza, sin instrumentalizar los perfiles como discriminación para la entrada", han lamentado.

El colectivo ha destacado "la importancia del cuidado de los trabajadores mayores de 55 años" mediante "contratos movilidades, traslados y adecuaciones, sin limitación por no tener un perfil lingüístico". "La experiencia tiene que prevalecer. Los derechos laborales deben prevalecer. Se puede convivir sin imposiciones", ha concluido.