Manifestación de trabajadores de Vicinay contra los despidos en Sestao (Bizkaia) - EUROPA PRESS

BILBAO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Vicinay, acompañados de sus familias, amigos y vecinos de Sestao, se han manifestado este mediodía por esta localidad vizcaína para mostrar el rechazo al ERE presentado por la dirección, que contempla 60 despidos de una platilla de 128 personas.

Tras una pancarta con el texto 'Vicinay Sestao ez itxi. Despidorik ez' (No al cierre ni a los despidos de Vicinay Sestao), los manifestantes han partido a las doce del mediodía de la plaza del Kasko, para recorrer diversas calles del municipio y volver al mismo punto, donde han manifestado su "incredulidad" con el hecho de que la empresa pueda plantear 60 despidos "después de haber sido rescatados por Dámaso Quintana y el Gobierno Vasco con dinero público".

"Donde otras personas ven números, nosotros vemos familias, amigos, compañeros y gente despedida sin razón. Pedimos una solución real para los trabajadores y trabajadoras Vicinay. Nos lo merecemos, somos familias y gente trabajadora, que nada hemos hecho para tener este conflicto y nos parece aberrante los despidos que nos plantea la dirección", ha declarado el representante de LAB en el comité de Vicinay Sestao, Gorka Pinto.

En el último encuentro negociador del ERE con la dirección celebrado el pasado lunes, el comité de empresa solicitó que se admitan las salidas voluntarias y prejubilaciones como parte del proceso de bajas. La empresa respondió a esta propuesta reclamando a los sindicatos que se le facilite antes de este domingo un listado con 60 voluntarios, a los que podría poner veto si considera que son puestos necesarios para el futuro de la compañía.

Los representantes de los trabajadores rechazan la lista con nombres y apellidos de los despedidos que les entregó la empresa, formada por los empleados con menos antigüedad.

La empresa ha subido la indemnización por despido a 23 días por año con un límite de 14 mensualidades hasta 62 años, y para los de 63 años en adelante, 20 días por año con un límite de 12 mensualidades. Empresa y sindicatos se volverán a reunir este próximo lunes, con un plazo provisional para acabar las negociaciones del ERE el 7 de diciembre.

Preguntado por el resultado de la lista de voluntarios para abandonar la empresa, el representante de LAB ha manifestado desconocer cuántas personas voluntarias se han podido registrar, ya que es una lista que ha hecho la empresa.

"De momento no tenemos conocimiento, ya que el lunes tenemos una reunión con la dirección y entendemos que ahí habrá gente, pero realmente las personas se quieren quedar a trabajar, creen en el futuro de Vicinay Sestao y no se quiere marchar nadie", ha manifestado.