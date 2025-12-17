La tradicional feria del pan 'Ogi Eguna' de Galdames del 24 de diciembre contará con cerca de 50 stands

Archivo - Ogi Eguna de Galdames - AYUNTAMIENTO DE GALDAMES - Archivo

BILBAO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional feria del pan 'Ogi Eguna' de Galdames (Bizkaia), que este 24 de diciembre celebrará su 36 edición, contará con cerca de 50 stands, divididos en tres espacios: pan y sus derivados, artesanía y productores de variedades navideñas.

Segun ha informado el Ayuntamiento de Galdames, en la plaza San Pedro se instalarán 20 puestos, cedidos por la BBK, de pan artesano y sus derivados tales como rosquillas, pastel vasco, magdalenas o txoripanes.

Junto a la plaza, dentro de una gran carpa, quince puestos de artesanos ofrecerán cuero, lana, bisutería o cerámica y algunas demostraciones en directo, como, por ejemplo, de cestería, mientras que muy cerca de la carpa y la plaza principal se colocarán 14 puestos de diferentes productores de Bizkaia, con "una gran presencia encartada", donde se pondrán a la venta licores, gildas, patés, chocolates, turrones, miel, morcillas, chacinería, mermelada de arándanos, yogures artesanos o queso.

En total, en su 36 aniversario, el Ogi Eguna contará con cerca de 50 puestos que permitirán que las personas asistentes a esta tradicional cita puedan realizar las compras de última hora, disfrutar del ambiente festivo y llevarse a sus casas pan artesano para la comida de Navidad.

ACTIVIDADES

En cuanto a las actividades del Ogi Eguna, a feria arrancará a las 09.00 de la mañana y desde esa hora y hasta las 11.00 se podrán presentar los panes a concurso. Una vez finalizada la inscripción, el jurado, nuevamente formado por Eduardo Arana, Jonatan Saratxaga y Maite Saratxaga, se retirará a deliberar.

Como en anteriores ediciones, se recomienda que los panes tengan un peso de 1 kg aproximadamente y que sean redondos de cinco puntas. Los panes, una vez que el jurado haya emitido su fallo, se devolverán a sus propietarios participantes en el concurso.

La entrega de premios tendrá lugar a las 13.30 horas. Primero se entregará el premio del concurso de carteles Ogi Eguna 2025, donde se premiará con 300 euros el cartel ganador, que en esta ocasión ha recaído en Ana Teresa Avellanal. Se entregará también un premio de 50 euros al cartel finalista, que ha recaído en Maitane Moreno.

Ese mismo día también se entregarán otros premios, los del XII Certamen de cuentos Antonio de Trueba organizado por la asociación cultural Gurguxa y patrocinado por los Ayuntamientos de Galdames y Sopuerta. Se entregará un premio de 250 euros al mejor cuento en castellano y al mejor en euskera y otro al mejor cuento encartado.

CONCURSO DE PESAJE DE PAN

Este año, como novedad, el horno de leña Saratxaga elaborará un pan artesano gigante para poner en marcha un concurso de pesaje. Desde las 09.30 hasta las 13.30 horas, quienes quieran participar tendrán que calcular el peso exacto del pan con el fin de adivinarlo una vez se pese tras el cierre del plazo de inscripción.

Por otro lado, a las 12.00 horas llegará Olentzero a la plaza San Pedro acompañado del sonido de la trikitixa y, además de hablar con todos los niños que se acerquen a Galdames, repartirá golosinas sin glutén. Antes, a las 11.30 horas, Mari Domingi estará en el recinto ferial para contar la historia de Olentzero. A las 11.00 también se llevará a cabo un taller infantil para hacer pan.

Por otro lado, junto al escenario de la feria se pondrá a la venta el noveno libro de Memoria Histórica "Huellas", casi 200 páginas con fotografías y testimonios que hablan de las vidas de mujeres y hombres de Galdames que tuvieron que emigrar o que llegaron a Galdames en busca de una vida mejor.

El libro ha sido repartido como regalo de Navidad en todas las casas de la localidad, pero se han impreso más para sacarlos a la venta. En la propia feria de Nochebuena se podrán adquirir por 10 euros.

LANZADERA

Como en años anteriores, se habilitará una zona de aparcamiento en el barrio de La Aceña y se pondrán tres autobuses para evitar problemas de tráfico. Desde las 09.00 y hasta las 16.00 horas la lanzadera estará en funcionamiento para subir y bajar a las personas que quieran acercarse a la feria sin complicarse para aparcar sus vehículos.