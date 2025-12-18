El tráfico se cortará en el Centro de San Sebastián durante el Día de Santo Tomás, que se celebra el domingo

Archivo - Feria de Santo Tomás - UNANUE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tráfico estará cortado en el Centro de San Sebastián durante el Día de Santo Tomás, que se celebra este domingo, según ha informado el Ayuntamiento donostiarra que recomienda la utilización del transporte público. Dbus, Lurraldebus y Renfe reforzarán sus servicios durante todo el día.

Desde el Consistorio han indicado que se cerrarán al tráfico rodado las calles cercanas a la Plaza Gipuzkoa, de 09.00 a 21.00 horas: Okendo, Legazpi, Garibai, Bengoetxea, Peñaflorida, Camino y Andia. La alameda del Boulevard estará abierta al tráfico y el Paseo Nuevo se cerrará de 07.30 a 14.00 horas. En todo momento estará garantizado el paso a los servicios de emergencia.

Por otro lado, se colocarán más de 100 wc químicos en lugares "estratégicos" de la Feria, así como un punto de información y atención contra las violencias sexistas en el quiosco del Boulevard de 10.00 a 15.00 horas.

El Ayuntamiento autoriza a todos los vehículos con permiso para aparcamiento OTA estacionar libremente en el resto de los sectores de la zona regulada de la ciudad, del 19 de diciembre al 7 de enero de 2026, ambos incluidos, en las mismas condiciones que las personas residentes autorizadas del sector de destino. No obstante, estas personas residentes no podrán estacionar de forma gratuita en las zonas de pago obligatorio (zonas 15) dentro del horario de regulación establecido.

Esta autorización de estacionamiento no habilita acceder a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Para acceder a un sector ubicado en la ZBE se deberán cumplir las condiciones establecidas para el acceso de vehículos a dicha zona y obtener o formular, en su caso, la correspondiente autorización o declaración responsable.

En cuanto al transporte público, Dbus reforzará durante todo el día las líneas de autobús y las paradas del Boulevard no se verán afectadas. Debido a que la zona de la plaza Gipuzkoa y la plaza Okendo serán parte del recinto ferial, de 08.00 a 21.00 horas, aproximadamente, las paradas de la plaza Gipuzkoa se trasladarán a otras ubicaciones. También reforzarán sus servicios durante toda la jornada Ekialdebus, Renfe y Euskotren.