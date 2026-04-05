Tráfico instalará dos nuevos radares en la AP-1 en el tramo Burgo-Armiñón sentido Irún y en la N-104 sentido Vitoria

Archivo - Tráfico en una carretera vasca - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - Archivo

BILBAO 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco ha autorizado la instalación de cabinas de radar en los puntos kilómetricos 82,300 de la AP-1 en el tramo Burgos-Armiñon sentido Irún y 356,080 de la N-104 sentido Vitoria-Gasteiz, con dispositivos de captación de imágenes destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en la red viaria de Euskadi, según datos publicados en el BOPV recogidos por Europa Press.

En su resolución autorizando la instalación de estas cabidas de radar, la directora de Tráfico, Estibaliz Olabarri, señala que el exceso de velocidad es "un factor concurrente que aparece en el 90% de los accidentes de tráfico que se producen en la red viaria de la Comunidad Autónoma Vasca".

Por ello, añade, "se hace necesario velar más intensamente en determinados tramos de las carreteras por la seguridad vial", ya que, según advierte, "en los últimos años y en determinados puntos de la red viaria se está observando un repunte de la accidentalidad".

Tras indicar que los análisis de seguridad vial realizados señalan que una de las causas concurrentes en esos accidentes es la velocidad, dice que la experiencia ha demostrado que "la utilización de cinemómetros para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico es uno de los métodos más efectivos para conseguir que la velocidad de circulación se adecue a los límites marcados en la vía".

Por ello, explica que, con el objetivo de "reforzar la seguridad vial y mejorar la fluidez de la circulación, se ha considerado oportuno la instalación y uso de dispositivos de captación de imágenes" en los citados tramo de la red viaria correspondientes a la AP-1 y la N-104.

De esta forma, autoriza la instalación y uso de dispositivos de cabinas de radar que albergarán dispositivos de captación de imágenes destinados al control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico situado en los puntos kilómetricos 82,300 de la AP-1 en el tramo Burgos-Armiñon sentido Irún y 356,080 de la N-104 sentido Vitoria-Gasteiz.

En los puntos kilométricos sometidos a control, se informará al público de la existencia de dispositivos de captación de imágenes por medio señales informativas adecuadas a tal fin.

Según se recoge en la resolución, las imágenes que capten hechos que pudieran ser constitutivos de una infracción administrativa contra la normativa de seguridad vial se remitirán a los órganos competentes para tramitar y resolver los procedimientos sancionadores que correspondan.

Además, se indica que si la grabación captara hechos que pudieran ser constitutivos de ilícito penal se remitirán dichas grabaciones a la autoridad judicial competente.