El transporte foral de Álava marca un récord histórico con 2,7 millones de personas viajeras en 2025

VITORIA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio público de transporte foral de Álava prestado a través de las líneas de Alavabus y Transporte Comarcal registró durante el pasado año 2025 un total de 2.697.149 personas viajeras, lo que supone un crecimiento del 11% en relación con el balance anual de 2024 y "representa un récord histórico de demanda".

El diputado foral de Movilidad Sostenible e Infraestructuras Viarias, Jon Nogales, ha ofrecido estos datos en el pleno de control de las Juntas Generales de Álava, donde ha expresado su "satisfacción" por los mismos.

A su juicio, estos datos "evidencian que el transporte foral sigue creciendo y se consolida como un medio alternativo al vehículo particular para acudir a estudiar, trabajar y otras necesidades de movilidad".

"Estamos asistiendo a un crecimiento progresivo y constante del número de personas viajeras que se percibe con más claridad si abrimos el foco temporal. El aumento ha sido del 63% en los últimos tres años y del 130% en una década, al pasar de apenas 1,2 millones de viajeros en 2015 a 2,7 millones en 2025", ha destacado.

Esta evolución ascendente, ha expuesto, demuestra que "la ciudadanía apuesta por el transporte público cuando ponemos a su disposición una oferta que satisface sus necesidades de movilidad y una política de precios atractivos". Por otra parte, ha señalado que la Diputación "no se conforma y trabaja ya para renovar las concesiones de Transporte Comarcal y Alavabus, con el fin de dar un salto cuantitativo y cualitativo en el servicio".

El diputado foral ha afirmado que 2025 es también el año de la consolidación del sistema de descuento progresivo asociado a la tarjeta BAT personalizada que ofrece bonificaciones de hasta el 67% en el precio del billete. "Más de 7.700 alaveses utilizan de forma habitual esta tarjeta y acceden así a estos descuentos y cerca de un millón viajes se abonaron el año pasado con la BAT personalizada", ha precisado.

DATOS POR SERVICIO

El diputado foral ha remarcado que casi 2,7 millones de alaveses hicieron uso en 2025 de las líneas regulares de Alavabus para acudir a su centro de trabajo y estudios, realizar gestiones, hacer turismo o satisfacer cualquier otra necesidad de movilidad (+11,2%).

Por su lado, en el Transporte Comarcal, servicio que conecta los pequeños núcleos rurales del Territorio con sus cabeceras de comarca, el número de personas usuarias superó por primera vez la barrera de las 100.000, concretamente 100.675 (+6,2%).

Al respecto, Nogales ha destacado que el uso del Transporte Comarcal ha crecido de forma exponencial en la última década, periodo en el que acumula un incremento del 344%.