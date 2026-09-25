Transportes contrata la construcción de un tercer tramo de Línea de Alta Velocidad Burgos-Vitoria por 241,6 millones

Tercer tramo de la LAV Burgos-Vitoria - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BILBAO, 25 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif AV, ha adjudicado por 241,6 millones de euros la construcción de un tercer tramo la nueva Línea de Alta Velocidad (LAV) Burgos-Vitoria, el comprendido entre Manzanos y La Puebla de Arganzón, de unos siete kilómetros y con 7 viaductos en el trazado que suman 2,5 kilómetros.

Este tercer tramo discurre por municipios del territorio de Álava para volver a la provincia burgalesa en el Condado de Treviño y, según ha señalado el Ministerio, constituye "un nuevo desafío técnico y de ingeniería, ya que en sus apenas siete kilómetros presentará una sucesión de siete viaductos, de forma que más de 2,5 kilómetros de su longitud total corresponden a estas estructuras".

Entre ellas, figura el viaducto sobre el río Zadorra, de más de un kilómetro de longitud y 50 metros de altura, que presentará un arco de hormigón de 222 metros para sortear el río, la línea de ferrocarril convencional Madrid-Hendaya, la carretera N-1 y la autovía A-1.

En paralelo, Adif ha adjudicado también, por 7,4 millones de euros (IVA incluido), la asistencia técnica y dirección facultativa de las obras de este tramo, así como los servicios de control de calidad de materiales para la construcción de toda la línea, por otros 4,6 millones de euros (IVA incluido).

EN MARCHA 54,8 KILÓMETROS

Con la adjudicación de este tramo, Adif tiene ya en construcción, contratados o en licitación cuatro tramos de los siete en los que se ha estructurado la construcción de la plataforma de la nueva línea de alta velocidad, los cuales suman ya 54,8 kilómetros.

En la actualidad, se avanza la construcción del primer tramo que se contrató, el Pancorbo-Ameyugo, con trabajos de movimientos de tierras, estructuras y túneles. También supone un "desafío técnico", ha señalado el Ministerio, dado que el 77% de sus 8,4 kilómetros discurren en una sucesión de tres túneles y tres viaductos, con los que se integrará en el entorno y con las infraestructuras con las que se cruza, como la N-1, que sortea en hasta dos ocasiones.

En paralelo, Adif ultima las gestiones previas necesarias para iniciar las obras del tramo contratado recientemente, el de la Variante Ferroviaria de Burgos y Valle de las Navas, de 16,7 kilómetros, con una inversión de 136,6 millones de euros (IVA incluido). Este tramo comprende la construcción de seis viaductos, entre ellos los que cruzan el río Vena (643 metros) y el arroyo del Valle (444 metros).

Asimismo, se avanza en la contratación del tramo actualmente en licitación el Piérnigas-Pancorbo, de 22,7 kilómetros, en el que destacan sus dos viaductos sobre el río Oroncillo, de 1,8 y 1,4 kilómetros. Además, se ultima la redacción y licitación de los restantes.

La LAV Burgos-Vitoria, eje "estratégico" del Corredor Atlántico, conectará Euskadi a la red de Alta Velocidad y mejorará su comunicación y tiempos de viaje con el centro y el resto del país, "reforzando la cohesión y vertebración territorial", han destacado desde el Ministerio.

La nueva línea da así continuidad a la Línea de Alta Velocidad Madrid-Valladolid-Burgos, no solo hasta el Euskadi, donde enlazará con la que actualmente se construye entre las tres capitales vascas, la 'Y Vasca', sino también a la frontera francesa por Irún.

Según han indicado desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, estas actuaciones podrán ser cofinanciadas por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).