Transportes licita el nuevo servicio de autobús entre Bilbao y Castro Urdiales, que incluye la conexión con Portugalete

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación el contrato para la explotación del servicio público de transporte regular de viajeros por carretera entre Bilbao y Castro Urdiales, que ya está publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, que incluye como novedad, de entre las cinco rutas, la que une Portugalete con el municipio cántabro.

Según ha detallado el Ministerio en un comunicado, el proyecto fue aprobado por el Consejo de ministros el pasado 25 de noviembre e incluye las rutas Bilbao-Castro Urdiales (por N-634), Bilbao-Castro Urdiales (directo), Barakaldo (hospital)-Castro Urdiales, Portugalete-Castro Urdiales, una de las novedades del servicio, y Bilbao-Castro Urdiales (por Lusa).

De esta manera, se da el paso para la futura adjudicación para la prestación de los servicios previstos en el corredor Bizkaia-Cantabria, que conecta nueve. La fecha límite para la presentación de ofertas es el 26 de marzo de 2026.

El Corredor Bilbao-Castro Urdiales se engloba entre los corredores con carácter metropolitano, con una distancia entre ambas ciudades de poco más de 30 km y atiende a una demanda potencial de más de 23 millones de desplazamientos anuales. El servicio conectará nueve municipios de Bizkaia y Cantabria: Abanto Zierbena, Barakaldo, Bilbao, Castro Urdiales, Muskiz, Ortuella, Portugalete, Santurtzi y Trapagaran.