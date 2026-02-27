Transportes somete a información pública la segunda fase del estudio informativo de la VSF de Bilbao - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el "Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Segunda Fase", lo que permitirá el inicio del proceso de información pública, así como el de audiencia de administraciones. El objeto del Estudio Informativo es dar continuidad al trazado de la VSF de Bilbao Fase 1 con un nuevo corredor ferroviario en túnel para evitar que los trenes de mercancías circulen por los núcleos urbanos de la margen izquierda del río Nervión.

En un comunicado, Transportes y Movilidad Sostenible ha explicado que la actuación responde a los objetivos de la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada 2030, encaminada a mejorar la cohesión social, el crecimiento económico y a solventar los problemas de movilidad.

El proceso de información pública consta de un periodo de 30 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio en el BOE y el proceso de audiencia tiene una duración de un mes, para que las personas, instituciones y administraciones puedan formular observaciones tanto a los efectos sectoriales ferroviarios, como a los ambientales, dentro del ámbito del procedimiento de evaluación ambiental ordinaria al que se ve sometido el Estudio.

Para evitar que los trenes de mercancías circulen por los núcleos urbanos de la margen izquierda del Nervión, como el casco urbano de Bilbao, se desarrollan dos alternativas cuyo punto de inicio es común y está situado al final de la Alternativa 1 desarrollada en el Estudio Informativo de la Fase 1, en el oeste. Por el este, en el caso de los trenes de mercancías de ancho estándar, ambas alternativas conectan con la Y Vasca a través del corredor de acceso a la nueva estación de Bilbao-Abando.

Para los trenes de mercancías de ancho ibérico, las dos alternativas difieren en el punto de conexión con la línea 01-700-Bilbao Abando Indalecio Prieto-Casetas. En el caso de la Alternativa 1, el punto se encuentra en la estación de Arrigorriaga, mientras que en la Alternativa 2 se sitúa en la estación de Ollargan.

Para homogeneizar la comparativa entre alternativas a través del análisis multicriterio, se ha adoptado como punto final del Estudio Informativo un punto común para las dos alternativas, situado al sur de Arrigorriaga. En ese sentido, ha explicado Transportes, el análisis multicriterio concluye que si bien ambas alternativas son técnicamente viables, la alternativa 1 (salida en Arrigorriaga) es la óptima.

Adicionalmente, en el Anexo V de la Comisión Mixta del Estatuto de Autonomía para el País Vasco del 11 de mayo de 2024, el Gobierno vasco "manifestó su preferencia por la alternativa que desarrolla la nueva infraestructura en su mayor longitud, por lo que se consideró como preferente la alternativa de conexión en Arrigorriaga de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao en su estudio informativo de la fase II", ha detallado.

La infraestructura se concibe como una actuación estratégica para reforzar la vertebración territorial y la competitividad del transporte ferroviario en el eje norte, facilitando la interoperabilidad y el acceso competitivo del Puerto de Bilbao con el resto de la red transeuropea de transporte, han explicado.

Además, responde al objetivo de fomentar un modelo de movilidad más sostenible, que reduce la congestión viaria y las emisiones del transporte de mercancías por carretera.