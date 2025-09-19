Trasladado en helicóptero un montañero tras romperse una pierna en Legazpi (Gipuzkoa)

SAN SEBASTIÁN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de 60 años ha sido trasladado esta tarde por el helicóptero de la Ertzaintza hasta el hospital de Zumarraga (Gipuzkoa), tras fracturarse un pierna cuando paseaba por el barrio de Brinkola, en el municipio de Legazpi, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad a Europa Press.

Sobre las cuatro y media de la tarde, un particular ha avisado a los servicios de emergencia del accidente sufrido por el montañero, por lo que personal de bomberos se ha trasladado hasta el lugar, lo ha estabilizado, y llevado posteriormente hasta un helicóptero, que lo ha evacuado al hospital.