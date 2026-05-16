Trasladan a 12 menores desde el aeropuerto de Loiu al hospital por un posible cuadro leve de gastroenteritis

Servicios de Emergencias de Osakidetza en el aeropuerto de Loiu - IREKIA

BILBAO, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 12 menores han sido trasladados por las ambulancias de Emergencias Osakidetza este sábado a los hospitales universitarios de Cruces y Basurto tras presentar síntomas compatibles con un proceso gastrointestinal leve mientras se encontraban en el aeropuerto de Bilbao, a la espera de embarcar en un vuelo con destino a Lanzarote.

Los menores, de entre 11 y 12 años, forman parte de un grupo que iniciaba un viaje organizado. Durante la espera previa al embarque, varios de ellos han comenzado a presentar vómitos y sensación de mareo, lo que ha motivado la rápida activación de los servicios de las ambulancias de Emergencias de Osakidetza.

Según ha informado el Departamento de Salud, varias ambulancias se han desplazado hasta el propio aeropuerto, donde los equipos sanitarios han realizado una primera valoración 'in situ' y han organizado el operativo asistencial.

Posteriormente, y de forma preventiva, se ha procedido al traslado de 12 menores en ambulancias a centros hospitalarios de Osakidetza, los hospitales de Cruces y Basurto, para una evaluación más completa.

De los menores trasladados, la mitad han sido atendidos en el Hospital Universitario Cruces y la otra mitad en el Hospital Universitario Basurto. Los primeros pacientes ya evaluados en ambos centros han sido clasificados con sintomatología leve, sin que, en ningún caso, se aprecie gravedad en su estado.

Los servicios de urgencias pediátricas están realizando las valoraciones correspondientes y, en función del número de casos, no se descarta un posible origen vírico o alimentario del cuadro. Los monitores que acompañan al grupo se encuentran asintomáticos.

Desde Osakidetza se subraya que la situación está siendo gestionada con total normalidad y que no ha sido necesario activar ningún dispositivo extraordinario, gracias a la capacidad de respuesta habitual del sistema sanitario público vasco.

Asimismo, ha destacado la "rápida y eficaz intervención de las ambulancias y equipos de Emergencias de Osakidetza, cuya actuación en el propio aeropuerto y durante el traslado ha sido clave para garantizar una atención ágil y segura, así como la coordinación y profesionalidad de los servicios de urgencias de los hospitales de Cruces y Basurto".

Osakidetza ha indicado que continuará monitorizando la evolución de los pacientes, cuya situación, por el momento, no reviste gravedad.