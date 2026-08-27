La Travesía Salome Campos de Bermeo (Bizkaia) agota las inscripciones en sus categorías principales

Travesía Salome Campos - SALICA

BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Travesía Salome Campos volverá a llenar de nadadores la costa de Bermeo (Bizkaia) el próximo 5 de septiembre, manteniendo su formato habitual con la Isla de Izaro y el puerto de Bermeo como ejes principales del recorrido. La prueba ha alcanzado el límite disponible en las modalidades de 5.000 y 1.500 metros, sumando un total de 500 participantes entre ambas.

Por su parte, la categoría infantil, de 500 metros, mantiene abiertas las inscripciones hasta este próximo sábado o hasta agotar las plazas restantes. Como es tradición, los vencedores absolutos de las categorías masculina y femenina en cada distancia recibirán un premio singular, su peso equivalente en atún.

Según han informado los organizadores, más allá del componente deportivo, el evento rinde homenaje a una bermeotarra "excepcional". A comienzos del siglo XX, Salome Campos dirigió "con carácter y visión el negocio familiar de conservas y desafió los estereotipos de su época. Su "famosa proeza", nadar desde el puerto de Bermeo hasta la isla de Izaro, se convirtió en un símbolo de valentía, esfuerzo y determinación que nos sigue acompañando", han añadido.

"Hoy, la travesía mantiene vivo su recuerdo y celebra a todas las personas que afrontan sus retos "con la misma fuerza. Es un día en el que la mar reúne a gente de todas las edades para disfrutar, superarse y compartir una mañana única en Bermeo", han destacado.

La celebración de la Travesía Salome Campos es posible gracias al apoyo de distintas entidades comprometidas con el deporte y con Bermeo. La prueba cuenta con el patrocinio de Zunibal, la colaboración del Ayuntamiento de Bermeo y la organización técnica de GED Sports, responsable de la gestión y coordinación del evento.

Salica, organizadora de la Travesía Salome Campos, forma parte del Grupo Albacora, un grupo empresarial con origen en Bermeo y más de cinco décadas de trayectoria en la pesca, transformación y comercialización del atún. Actualmente desarrolla su actividad a nivel internacional a través de sus divisiones pesquera (Albacora) e industrial (Salica).