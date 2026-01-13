Una treintena de expertos plantearán en el Parlamento sus aportaciones para mejorar la calidad democrática de Euskadi

El grupo de trabajo estará coordinado por el parlamentario del PNV Xabier Barandiaran - PARLAMENTO VASCO

Una treintena de expertos comparecerán durante los próximos meses ante la Ponencia del Parlamento Vasco para la mejora de la calidad democrática de Euskadi con el fin de plantear sus aportaciones al refuerzo de las bases democráticas y la adaptación de las instituciones a las nuevas demandas sociales.

El Parlamento Vasco ha celebrado este martes la primera sesión de este foro, que estará coordinado por el parlamentario del PNV Xabier Barandiaran y cuyo informe final se prevé que pueda estar concluido para febrero de 2027, según ha informado la formación jeltzale en un comunicado.

Barandiaran ha explicado que esta ponencia, impulsada por el lehendakari, Imanol Pradales, y por el PNV, es un espacio de trabajo "para reflexionar con rigor, escuchar y construir consensos amplios en torno a cómo fortalecer nuestra democracia y la relación entre las instituciones y la ciudadanía".

CONTENIDOS

En esta primera sesión, los grupos han acordado el marco general de trabajo y los principales ejes de contenido, que se estructurarán en cuatro grandes ámbitos: el refuerzo de los valores democráticos en la gestión de las políticas públicas; la profundización en la solidez democrática de la opinión pública y de la cultura política; la mejora de la relación entre las instituciones y la ciudadanía; y el fortalecimiento de los sistemas de evaluación de las políticas públicas.

La ponencia trabajará con un modelo "abierto y plural", que incluirá la comparecencia de personas expertas de distintos ámbitos, el análisis de experiencias de otras instituciones y realidades, así como la organización, por parte del Parlamento Vasco, de dos jornadas abiertas a la ciudadanía, con el objetivo de acercar el debate democrático a la sociedad.