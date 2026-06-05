El tren turístico de la Robla abre este viernes la temporada con el primer viaje entre Bilbao y León

Expreso de la Robla - Renfe

BILBAO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Expreso de la Robla, el tren turístico de Renfe, abre este viernes la temporada con un primer viaje que parte a las 15.00 horas de la estación de La Concordia en Bilbao rumbo a León y que durará tres días y dos noches. El 19 de junio el tren hará el recorrido inverso.

En un comunicado, desde Renfe han explicado que los viajeros "podrán disfrutar de todas las comodidades a bordo de un tren único", así como de excursiones programadas, ya que el tren turístico "ofrece rutas relacionadas con el Camino de Santiago, al igual que realiza la Ruta del Peregrino por el Camino Inglés combinando caminatas a pie, excursiones y viaje en tren".

El Expreso de la Robla, un tren histórico que permite viajar a través del tiempo y descubrir la belleza del norte de España, parte rumbo a León por la vía de ancho métrico y los clientes recorrerán "los paisajes más espectaculares de Bizkaia y Castilla y León con todo el confort que aporta un tren clásico, mientras que, el 19 de junio el tren hará el recorrido inverso.

Los viajes incluyen el alojamiento con cuarto de baño completo, un autobús de lujo que acompaña al tren en todo el recorrido para facilitar los desplazamientos en algunas excursiones, las entradas para todas las visitas programadas y un guía multilingüe durante todo el viaje, entre otros muchos servicios y actividades a bordo del tren. A su vez, los viajeros disponen de una oferta gastronómica tanto a bordo del tren como en los restaurantes de las ciudades que se visitan. Para facilitar el descanso de los viajeros, el tren se detiene cada noche en una estación del recorrido.

El recorrido del tren turístico permite recorrer parte del Camino de Santiago Francés, que incluye mar, montaña, plazas y calles llenas de encanto, museos y catedrales con mucha historia, al igual que realiza la Ruta del Peregrino por el Camino Inglés combinando caminatas a pie, excursiones y viaje en tren.