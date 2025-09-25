Los trenes de Cercanías de Gipuzkoa comienzan este jueves a circular por la totalidad de la red ferroviaria

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Cercanías de Gipuzkoa han comenzado este jueves a circular por la totalidad de la red ferroviaria, después de haber sufrido cortes y transbordos en autobús debido a que Adif ha realizado diversas actuaciones para adaptar la línea ferroviaria entre Astigarraga e Irun, y dar continuidad a la línea de alta velocidad hasta la frontera con Francia.

Así, Renfe modifica el Plan Alternativo de Transporte programado desde el 25 de julio en Gipuzkoa con motivo de las obras de implantación del tercer hilo de la red ferroviaria y que han obligado a realizar transbordos por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros.

Los usuarios de los trenes de Cercanías ya no se verán obligados a realizar transbordo por carretera, a excepción de la primera y última salida, que lo realizarán entre las estaciones de Lezo-Errenteria e Irun, así como servicios puntuales que, derivado de las obras, realizarán el transbordo entre Pasaia e Irun. Por otro lado, las limitaciones en la capacidad de la línea obligan a reducir temporalmente las circulaciones diarias de los trayectos de Cercanías.

Desde Renfe han detallado que los trenes de Media Distancia mantendrán el transbordo por carretera entre las estaciones de Irun y Andoain de manera temporal. En lo relativo a los servicios de Larga Distancia con destino Madrid y Barcelona, se prestarán íntegramente por ferrocarril.

IMPLANTACIÓN DEL TERCER CARRIL

Adif AV tiene en marcha las obras de implantación del tercer carril entre Astigarraga e Irun, que transformarán la conexión ferroviaria en Gipuzkoa, dando continuidad a la Línea de Alta Velocidad Vitoria/Gasteiz-Bilbao-Donostia/ San Sebastián, y al Corredor Atlántico ferroviario para viajeros y mercancías.

La implantación del tercer carril posibilitará el uso conjunto del trazado ferroviario por las circulaciones de alta velocidad y convencional (ancho ibérico). Las obras comprenden actuaciones de plataforma y superestructura de vía, la adaptación al ancho mixto de los tres túneles del trayecto, el refuerzo de las estructuras metálicas, pasos superiores, pasarelas peatonales y muros.

También será precisa la adecuación de los andenes en las estaciones, así como la renovación de las subestaciones eléctricas de Andoain, Gaintxurizketa e Irun, además de la construcción de nuevas subestaciones en Martutene y Tolosa. Además, en la estación de Hernani se crearán vías de apartado para flexibilizar la circulación, y se prolongará una de las vías hasta los 750 metros para favorecer el tránsito de los trenes de mercancías.

Algunos de estos trabajos resultan incompatibles con la circulación por lo que, para poder avanzar en las obras, este verano se ha realizado un corte extraordinario en el trayecto. Así, se ha iniciado la excavación, por métodos convencionales, para el aumento de la sección del túnel de Loiola (290 metros), que posteriormente completará los trabajos con la máquina TES (Tunneling Enlargement System), ya utilizada en Gaintxurizketa, para aumentar la sección del túnel.

Asimismo, se ha avanzado en el montaje de doble vía en placa en el túnel de Gaintxurizketa (520 metros). También se ha realizado el tendido de la electrificación definitiva en el interior del túnel, el tendido de las nuevas secciones de cableado de señalización y comunicaciones y la instalación de los distintos elementos de seguridad en el interior del túnel.

Además de en la implantación del tercer carril, Adif y Adif AV trabajan en otras actuaciones como la instalación de las protecciones acústicas entre Bergara e Irun, las obras de la nueva estación de Irun, y en la adaptación del apeadero de Loiola. También se ha demolido el paso peatonal de Teilería, y se han iniciado los trabajos de cimentación de la nueva pasarela.

También se ha avanzado en la prolongación de la vía 3 en Lezo/Errentería y en la instalación de los aparatos de vía en las estaciones de Hernani y Pasaia.