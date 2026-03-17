Tres detenidos, cinco investigados y 165 identificados por desórdenes públicos durante la huelga en Euskadi

Destrozos provocados en un comercio de Bilbao durante la huelga general convocada por sindicatos abertzales - EUROPA PRESS

BILBAO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este martes a tres personas, investigado a cinco e identificado a 165 por desórdenes públicos perpetrados durante la jornada de huelga general convocada en Euskadi por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru para exigir un salario mínimo de, al menos, 1.500 euros.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza ha contabilizado 177 actuaciones relacionadas con la huelga general convocada para hoy. Las manifestaciones comunicadas previamente se han desarrollado con normalidad.

Los incidentes registrados están relacionados, sobre todo, con acciones de piquetes y actos no comunicados. Las principales afecciones por acciones de piquetes se han producido en polígonos industriales, centros comerciales y entradas de las capitales. Durante toda la jornada se han registrado algunos incidentes en los que ha sido necesaria la intervención de la Ertzaintza para garantizar la seguridad y el derecho de trabajadores y ciudadanía.

En estos incidentes se ha procedido al arresto de tres hombres de 42, 41 y 26 años, y otras cinco personas han quedado en calidad de investigadas por un delito de desórdenes públicos y atentado. Otras 165 personas han sido identificadas, de momento, tres han sido propuestas para sanción contra la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana y cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas agentes de la Ertzaintza.

CORTE DE CARRETERAS

La jornada de huelga se ha iniciado de madrugada con cortes de varias carreteras, vías férreas y accesos a algunos lugares de trabajo por parte de piquetes. En Bizkaia los incidentes más reseñables han tenido lugar en Larrabetzu, donde una personas ha sido propuesta para sanción al impedir la salida de trabajadores del polígono industrial Sarrikola.

En Bilbao se ha procedido a la detención de una persona y otra ha sido investigada por desórdenes públicos, tras el cruce de contenedores en la calle María Díaz de Haro. Así mismo, tres personas han sido identificadas después de que golpearan las canceladoras y lanzaran una valla contra las instalaciones del tranvía en Abando.

Poco después era detenido un hombre durante una manifestación por el centro de Bilbao tras arrojar pintura contra un vehículo policial y agredir a dos agentes, que han resultado heridos durante la actuación. El arrestado ha sido acusado de desórdenes públicos y atentado.

En Durango, piquetes han irrumpido en un centro sanitario y han roto una vitrina y golpeado a una trabajadora. En Plentzia, participantes en una manifestación no comunicada han cortado la calle Erribera con cuatro vehículos, identificándose a tres personas. En el incidente uno de los vehículos ha pasado por encima del pie de un agente cuando le daba el alto.

CORTE DE TRÁFICO FERROVIARIO

Con respecto a Gipuzkoa, los incidentes más reseñables se han centrado en el corte de la N-634 en Deba, en las inmediaciones del Alto de Itziar y el tráfico ferroviario en Lasarte-Oria, tras la colocación de neumáticos en las vías. En Andoain, un piquete ha cortado la N-1, lo que ha provocado retenciones de hasta 7 km que han afectado también a la A-15. Los concentrados han tenido que ser disueltos tras lanzar petardos contra los agentes de la Ertzaintza que se encontraban en la actuación.

En Hernani una persona ha sido investigada por desórdenes públicos tras cortar la carretera GI-2132. Posteriormente, en Donostia/San Sebastián el lanzamiento de petardos durante una manifestación por el centro de la ciudad ha causado heridas en un oído a una persona. En Errenteria, agentes de la Ertzaintza han detenido a otra persona por atentado a los agentes de la autoridad después de que un piquete realizara pintadas en varias fachadas y establecimientos comerciales.

Finalmente, en Álava se ha producido el corte de los contrapesos de la catenaria en Amurrio afectando al tráfico ferroviario y en Laudio un grupo de personas ha irrumpido en un hipermercado, y la Ertzaintza ha investigado a tres de ellas por un delito de desórdenes públicos.