Tres detenidos en Peñacerrada-Urizaharra (Álava) por robo con fuerza en una vivienda y en un bar

El propietaria de la vivienda mantuvo un forcejeo con ellos

VITORIA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido esta pasada madrugada a tres hombres de nacionalidad española, uno de ellos de 47 años y los otros dos de 21, como presuntos autores de sendos delitos de robo con fuerza en una vivienda de la localidad alavesa de Peñacerrada-Urizaharra, cuyo propietario los ha sorprendido 'in fraganti', así como en un bar de la misma población.

En un comunicado, el Departamento vasco de Seguridad ha informado este lunes que sobre las 2.00 horas se requirió presencia policial en un domicilio de Peñacerrada-Urizaharra, porque el propietario del mismo había sorprendido instantes antes a unos individuos intentando robar en su interior.

El denunciante llegó a mantener un forcejeo con uno de ellos, tras el cual el delincuente salió huyendo del lugar en compañía de otros dos cómplices.

Los agentes desplazados al enclave indicado procedieron a realizar una inspección por la zona estableciendo un dispositivo de vigilancia y, una hora después, detectaron la presencia de unos hombres que respondían a las características de los sospechosos, saliendo precipitadamente del recinto de un bar.

Los tres fueron interceptados, pudiendo comprobar que habían perpetrado un robo en el interior del mismo, hallando en su poder y dentro de un turismo que tenían estacionado en las proximidades, dinero y mercancía allí sustraída.

Ante esta situación y tras realizar las comprobaciones necesarias, los tres identificados fueron detenidos por su implicación en ambos actos delictivos. Seguidamente los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales, con el fin de llevar a cabo las pertinentes diligencias y ser presentados ante la Autoridad Judicial.