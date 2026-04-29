Triángulo de Amor Bizarro actuará el 13 de noviembre de 2027 en Bilbao para presentar su álbum 'Mi Catedral'

Triángulo de Amor Bizarro - LAST TOUR

BILBAO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La banda gallega Triángulo de Amor Bizarro presentará el 13 de noviembre de 2027 en concierto en Bilbao su nuevo álbum 'Mi Catedral' que verá la luz el próximo 15 de mayo, según ha informado Last Tour.

El grupo, que el 12 de marzo de 2027 estará en La Riviera de Madrid, ha confirmado su actuación el 13 de noviembre del año que viene en la sala Stage Live de la capital vizcaína.

Después de celebrar sus 20 años de trayectoria con una singular gira en la que el público decidía cada noche qué discos sonaban íntegramente en directo, Triángulo de Amor Bizarro abre ahora un nuevo capítulo.

Aquella revisión de su propia historia les permitió mirar atrás, recuperar canciones menos habituales y entender desde otro lugar todo lo que habían construido: una de las discografías más reconocibles y estimulantes del rock independiente estatal.

Desde su debut homónimo en 2007, la banda ha hecho del ruido, la distorsión y la tensión melódica una forma de identidad gracias a discos como Año Santo, Victoria Mística, Salve Discordia o SED, con los que han ido construyendo un lenguaje propio entre la electricidad noise pop, la urgencia post-punk y una manera muy particular de mirar el presente.

'Mi Catedral' llega marcado por una nueva configuración de la banda, convertida definitivamente en trío en una especie de refundación que ha permitido a Rodrigo Caamaño, Isa Cea y Rafael Mallo abordar el ruido, la melodía y la tensión desde una perspectiva renovada en la que los tres sostienen el mismo peso creativo.

En este nuevo trabajo, los gallegos amplían su territorio sonoro hacia un lugar donde lo mítico, lo político y lo íntimo conviven sin jerarquías.

Grabado en el estudio que Isa y Rodrigo tienen en Boiro, el álbum busca un sonido más físico y orgánico, reduciendo procesos digitales y devolviendo protagonismo al gesto de tocar juntos. El primer adelanto - Sacrificio -, recupera su vertiente más noise pop, pero el álbum abre también caminos inéditos en su discografía, incorporando elementos como el piano o los arreglos de cuerda en un LP que se presume más luminoso que SED pero que resulta igual de incómodo y afilado que sus predecesores.