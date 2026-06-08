Tribunal Supremo confirma la condena de 25 años y medio al acusado de asesinar a un hombre en Bilbao en octubre de 2021

BILBAO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 25 años y medio de prisión a Nelson David M. B. por delitos de asesinato, robo y estafa como autor de la muerte por estrangulamiento por el método del 'mataleón' de un hombre en Bilbao el 17 de octubre de 2021, según declaró probado un tribunal del jurado de la Audiencia de Bizkaia y posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

El alto tribunal desestima íntegramente el recurso de casación del acusado contra la sentencia de apelación del TSJPV. El hombre es condenado como responsable de un delito de asesinato doblemente cualificado con alevosía y ejecución del hecho para facilitar la comisión de otro delito, en concurso medial con un delito de robo con violencia en casa habitada y de un delito continuado de estafa con la agravante de reincidencia.

Según los hechos probados, el acusado, sobre las 16.00 horas del día 17 de octubre de 2021, acudió al domicilio de la víctima situado en Bilbao, lugar donde, actuando con ánimo de acabar con su vida, o, en todo caso, asumiendo plenamente el riesgo y la consecuencia de muerte de aquél, procedió a estrangularle mediante una técnica letal de estrangulación antebraquial de presa carotídea conocida como 'mataleón' que hizo que este falleciera.

El relato de la sentencia confirmada añade que "el acusado, siendo plenamente consciente de ello y queriéndolo, actuó de forma sorpresiva e inesperada prevaliéndose de la situación de confianza en la que se encontraba (la víctima) por la expectativa de mantenimiento de relaciones sexuales generada previamente por el acusado, lo que le situó en un estado de plena indefensión y, asimismo, empleó la técnica de estrangulación indicada determinando la pérdida de conocimiento de la víctima en un breve lapso de tiempo y su fallecimiento sin que pudiera oponer resistencia alguna y en un estado, igualmente, de plena indefensión".

El procesado mató a la víctima con la finalidad de obtener acceso a sus datos y a su cuenta bancaria y llevar a cabo operaciones patrimoniales ilícitas a su favor, así como hacerse con sus bienes patrimoniales, dinero y tarjetas bancarias para la utilización posterior de estas en su beneficio, como así hizo a continuación, y también con la finalidad de dificultar el conocimiento de su participación en las operaciones patrimoniales ilícitas que realizó después, extrayendo fondos de su cuenta bancaria y utilizando la tarjeta bancaria con la que realizó diversas extracciones y compras en comercios.

Asimismo, la condena establece que el condenado indemnice a varios familiares de la víctima por importe total de 156.000 euros.

En su sentencia, el Tribunal Supremo recoge que la resolución de instancia, ratificada en apelación, "entiende acreditada la presencia del acusado en el domicilio de la víctima por diversos medios de prueba valorados por el jurado, entre ellos no solo el informe pericial de inteligencia, sino también por otros informes periciales, los documentos bancarios o la intervención en poder del acusado de efectos de la víctima, que contenidos en el objeto del veredicto sometido al jurado, los declaró probados, concluyendo que fue el recurrente la persona que estuvo en la casa de la víctima y el que causó la muerte a la misma".

Respecto al 'modus operandi' de producción de la muerte, el Supremo señala que el recurrente "insiste que no resultó acreditado, y parte para ello del primer informe de autopsia realizado (que calificó la muerte de natural), pero omite que los propios médicos forenses, en el juicio oral, informaron que el modo de matar -mataleón- era compatible con la muerte causada a la víctima".

Además, el Tribunal Supremo subraya que el jurado destacó, "como un elemento de juicio más, la implicación del acusado en otros hechos de factura idéntica".

EN PRISIÓN

Nelson David M. B. se encuentra en prisión cumpliendo esta condena de 25 años y medio por el asesinato con alevosía, robo y estafa a un varón con el que había quedado a través de una aplicación de contactos para homosexuales el 17 de octubre de 2021, a la que se suma otra condena firme de 10 años por un delito de asesinato en grado de tentativa por intentar matar el 17 de diciembre de 2021 a otro varón, con el que también contactó a través de la misma web de contactos, en su piso del casco viejo bilbaíno.

Además, está condenado a 2 años y 3 meses de prisión por estafa continuada por sacar dinero y realizar compras por más de 6.300 euros de una tarjeta cuyo titular había muerto. En este caso, el Tribunal Constitucional ha ordenado reabrir las investigaciones al Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbao, que había archivado las diligencias al considerar que en el cadáver, localizado en su domicilio, no había signos de violencia.

Asimismo, Nelson David M. B. tiene pendiente conocer la pena que se le impondrá tras ser declarado culpable del asesinato, el 5 de octubre de 2021 en Bilbao, de un varón de 73 años, con el que quedó a través de una aplicación de citas y, tras cometer el crimen, transferir a su cuenta bancaria 3.000 euros con el móvil de la víctimas. Además, en el juicio por este caso celebrado el pasado mes de mayo, el jurado popular le consideró también culpable de un delito continuada de estafa informático.

En este caso, la Fiscalía, la acusación particular (ejercida por una hermana y una sobrina de la víctima) y la acusación popular, representada por Gehitu, asociación de gais, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales del País Vasco, solicitan una pena de 25 años de prisión por asesinato, mientras que la defensa pide la pena mínima contemplada.

Las tres acusaciones solicitan, asimismo, penas de hasta tres años y ocho meses de prisión por el delito continuado de estafa informática. Además, las acusaciones demandan entre 42.000 y 65.000 euros de indemnización para los familiares de la víctima, y la reposición de 3.000 euros que el acusado transfirió de la cuenta del fallecido a la suya.

A Nelson David M. B., de 29 años, se le imputan un total de cinco muertes y dos intentos de asesinatos de hombres con los que quedaba a través de una aplicación de citas para homosexuales.