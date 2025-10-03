TSJPV ratifica el despido procedente de un trabajador que estando de baja por lesión de hombro impartió clases de boxeo

BILBAO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la decisión del Juzgado de lo Social número 9 de Bilbao que declaró procedente el despido disciplinario de un trabajador que estando de baja médica por una lesión en el hombro impartió clases de boxeo "con implicación constante de la articulación lesionada".

La Sala de lo Social del TSJPV ha rechazado el recurso interpuesto por el trabajador que reclamaba que el despido fuera declarado improcedente, alegando, entre otras cuestiones, que no se había acreditado que su conducta supusiera una "transgresión de la buena fe contractual y que no se había practicado prueba pericial médica sobre la concreta incompatibilidad entre su actividad (impartir clases de boxeo) y la dolencia sufrida", según ha informado el tribunal.

El TSJPV responde que la sentencia de instancia sí declara acreditado, "en base a prueba documental, videográfica y testifical", que el actor, pese a encontrarse de baja por lesión en el hombro izquierdo desde el 8 de mayo de 2023, impartió dos sesiones de boxeo de una hora los días 28 y 30 de noviembre de 2023, "con implicación directa de la articulación lesionada, adoptando posturas forzadas, exponiéndose a impactos y llegando incluso a recibir un golpe en el hombro afectado".

"La empresa no estaba obligada a aportar un dictamen pericial médico, bastando con que se haya acreditado la existencia de una actividad objetivamente incompatible con el proceso de recuperación y que dicha conclusión se derive racional y motivadamente de la prueba practicada, como ha sucedido en este caso", añade el TSJPV. Esta sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Supremo.