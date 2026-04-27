Tubos Reunidos afirma que está en una situación que compromete su viabilidad y no descarta un concurso voluntario

VITORIA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos ha reconocido que se encuentra actualmente en una situación que compromete su viabilidad y no descarta solicitar declaración de concurso voluntario, en caso de no cerrar acuerdo con acreedoeres, no lograr nueva financiación ni alianzas estratégicas orientadas a impulsar la actividad del Grupo siderúrgico vasco.

En una comunicación a la CNMV, Tubos Reunidos informa de que continúa trabajando, como viene haciendo en los últimos meses, en un Plan de Viabilidad centrado en la adaptación progresiva de los recursos productivos a la reducción significativa de la actividad provocada por la imposición del arancel al 50% en Estados Unidos a partir de junio de 2025, así como la renegociación de la deuda con las principales entidades financiadoras y con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en relación con el préstamo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas o "FASEE".

Asimismo, dedica sus esfuerzos a la obtención de nueva financiación en el corto plazo que permita la viabilidad de la Compañía y la búsqueda de alianzas estratégicas orientadas a impulsar la actividad del Grupo, especialmente fuera de los Estados Unidos.

A fecha de hoy, apunta que la reducción de la actividad se ha agravado tras la falta de acuerdo con el Comité de Empresa en el marco del Expediente de Regulación de Empleo en las plantas de Amurrio y Trápaga y la consiguiente paralización "indeseada" de la actividad en la planta de Amurrio; las conversaciones con algunos acreedores no han desembocado por el momento en acuerdo (aunque la Sociedad sigue analizando alternativas para la reestructuración de su deuda) y tampoco se han logrado obtener hasta la fecha ni nueva financiación ni alianzas estratégicas orientadas a impulsar la actividad del Grupo, sin perjuicio de que continúan las negociaciones para tratar de conseguirlas.

En tanto no se logre la consecución de las anteriores líneas de actuación, el Grupo reconoce que se encuentra en una situación que "compromete su viabilidad" y que podría exigir la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado "sin que pueda descartarse la solicitud de declaración de concurso voluntario".

Por último, Tubos Reunidos anuncia que informará oportunamente al mercado de cualquier avance o medida relevante que se adopte al respecto.