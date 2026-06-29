Tubos Reunidos comunica a la CNMV las bases para reglamentar el proceso de venta de la matriz y sus sociedades

Exteriores de la sede de Tubos Reunidos - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores las bases aprobadas por el juzgado para reglamentar el proceso de venta de sus filiales, unidades productivas y la matriz.

En la comunicación remitida a la CNMV, la compañía informa de que, en el marco del proceso concursal de sus sociedades filiales, la sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria-Gasteiz, plaza número 7, ha dictado dos autos.

En ellos se acuerda publicar, en el Registro Público Concursal, las bases del Administrador Concursal para reglamentar el proceso de venta de las sociedades filiales del Grupo Tubos Reunidos y/o de las distintas unidades productivas, "que va a ser llevado a cabo con criterios de transparencia y publicidad, competitividad e igualdad de oportunidades".

Estas Reglas también son aplicables a Tubos Reunidos, "una vez ha sido dictado el auto que declara el concurso de la sociedad". Se trata de las reglas del proceso de oferta para la potencial adquisición de la unidad productiva mixta o de las sociedades del Grupo.

La operación incluye a la matriz y a las sociedades Tubos Reunidos Group, Tubos Reunidos Premium Threads, Aplicaciones Tubulares, Tubos Reunidos Services, Tubos Reunidos GmbH, Tubos Reunidos America y RDT.

El procedimiento se iniciará con la firma de un acuerdo de confidencialidad y otorgará a los interesados un plazo de 30 días hábiles de acceso a un "Data Room" virtual para realizar la auditoría de compra.

Tras este periodo, quienes realicen las interesados dispondrán de cinco días hábiles para presentar una primera oferta, que resultará vinculante en cuanto al precio y deberá ir acompañada de la consignación de un depósito equivalente al 5% de la cantidad ofrecida.

Tras preseleccionar a un máximo de cinco candidatos con las propuestas económicas más altas, se abrirá un proceso de consultas y reuniones que culminará con la presentación de ofertas finales.

En la fase final, será obligatoria la inclusión de un compromiso de financiación interina para asegurar el sostenimiento operativo de las compañías durante la tramitación del proceso.

La administración concursal valorará y clasificará las propuestas recibidas basándose en criterios como el precio total, el perímetro de la oferta, el mantenimiento del empleo y la viabilidad del negocio, quedando la adjudicación final supeditada a la autorización del tribunal de instancia.

(Habrá ampliación)