Tubos Reunidos ofrece prejubilaciones desde los 59 años y bajas incentivadas con 38 días de salario por año trabajado

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran contra el ERE, frente al Palacio Euskalduna de Bilbao - David de Haro - Europa Press

BILBAO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dirección y comité de empresa de Tubos Reunidos han celebrado este jueves en Bilbao una nueva reunión negociadora del ERE (que prevé el despido de 301 trabajadores de las plantas de Amurrio y Trapagaran), en la que la compañía ha presentado una mejora a su última propuesta, ofreciendo prejubilaciones desde los 59 años y bajas incentivadas con 38 días de salario por año trabajado.

Según ha informado la compañía en un comunicado, con el fin de "minimizar aún más el impacto social" de los despidos, propone prejubilaciones desde los 59 años y un Plan de Rentas al 65% del salario bruto, más un Convenio Especial con la Seguridad Social (CESS) hasta 63 años.

Para los eventuales, oferta 30 días de salario por año de servicio con tope 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

Finalmente, para los que se acojan a adscripciones voluntarias, les ofrece 38 días de salario por año de servicio, con un tope 24 mensualidades de salario más un lineal de 1.500 euros y 10 años de límite. Esta oferta es para aquellos trabajadores que se suscriban antes del final del periodo de consultas, sujeta al acuerdo final que se produzca.