Tubos Reunidos ofrece prejubilaciones entre 60 y 62 años, y bajas voluntarias con 30 días por año trabajado

Trabajadores de la plantilla de Tubos Reunidos durante una concentración, frente a la sede del Gobierno Vasco - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tubos Reunidos ha presentado este martes su oferta al comité de empresa para "minimizar" el impacto social del ERE por el que despedirá a 301 personas entre las plantas de Amurrio y Trápaga (87 eventuales y 214 fijos), que incluye prejubilaciones entre 60 y 62 años, con un plan de Rentas al 60% salario bruto (incluidos pluses y EPSV) hasta que el trabajador cumpla los 63 años, así como bajas voluntarias remuneradas con 30 días de salario por año de servicio con tope 18 mensualidades.

La compañía también propone para las personas mayores de 63 años una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 mensualidades. Para los eventuales, oferta 25 días de salario por año de servicio, con tope 12 mensualidades, reconociendo antigüedad con unidad de vínculo contractual.

Según ha informado Tubos Reunidos, esta oferta forma parte del plan de viabilidad de la compañía que, además de recoger una reducción de costes, también contempla un mayor impulso a la diversificación comercial y una reestructuración de la deuda.

En este sentido, cree "imprescindible" alcanzar un acuerdo laboral y financiero durante las próximas semanas que "evite la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado".

Tubos Reunidos ha apuntado que, con la puesta en marcha del plan de viabilidad, obtendría un ebitda positivo a partir de 2027 que le permitiría "salvaguardar el mantenimiento de su actividad y su futuro".

En el capítulo de reducción de costes, ha insistido en que la situación actual requiere de nuevas medidas como la interrupción de la actividad de la acería de Amurrio y externalización de la elaboración de palanquilla y lingote y las salidas de personal vinculado al proceso productivo y otras áreas que se ven afectadas de forma indirecta.

Según ha explicado, la interrupción de la actividad de la acería se produce como consecuencia de la "no existencia de actividad suficiente" por la caída de pedidos, lo que conlleva que el coste de producción "se haya disparado y la haga inviable en las actuales condiciones".

ERE

Ello, según ha detallado, implica la puesta en marcha de este ERE de 301 personas entre Amurrio y Trápaga de las cuales 87 son eventuales y 214 personas fijas. Tubos Reunidos ha indicado que este proceso se quiere hacer "de forma no traumática y progresiva" ya que hay que "iniciar en paralelo un proceso de búsqueda de proveedores competitivos".

Por otra parte, Tubos Reunidos considera necesaria la reestructuración de la deuda y del balance. Según ha añadido, ello, a pesar de haber "realizado un esfuerzo desde 2021 en la reducción de deuda, materializado a través del cumplimiento del calendario de repago hasta finales de 2025 y una reducción adicional mediante una subasta inversa en enero de 2024, llegando a una reducción global de la deuda bruta de 160 millones.

Por último, Tubos Reunidos ha recordado que cerró 2025 con unas pérdidas netas de 71,3 millones de euros y un ebitda negativo (22,8 millones de euros). Su cifra de negocio fue de 365,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2024, si bien con un menor precio medio que ha impactado en la rentabilidad.

Como consecuencia, durante el último año, la deuda financiera neta ha aumentado de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros. Además, ha añadido, que esos datos son preliminares, ya que falta de incluir el importe del deterioro de los activos afectados por la caída de actividad en Estados Unidos que, previsiblemente, afectará significativamente al resultado neto, si bien no espera variaciones significativas en el resto de los indicadores.