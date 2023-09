Turull afirma que la movilización del PP en Madrid representa "a la España que ve que las urnas no le dan la razón"

Dice que la relación de Junts con el PNV "siempre ha sido muy buena" y son "infinitamente más las cosas" que les unen que las que les separan



VITORIA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que la movilización organizada este domingo por el PP en Madrid representa a la España que "ve que las urnas no le dan la razón". "Se van a unir 'el atado y bien atado' y el 'a por ellos'", ha criticado.

El PNV celebra este domingo en las campañas de Foronda de Vitoria-Gazteiz el Alderdi Eguna junto a dirigentes, militantes y simpatizantes del partido. La cita ha contado con la asistencia, entre otros, del secretario general de Junts, Jordi Turull.

En declaraciones a los medios de comunicación, Turull ha mostrado su satisfacción por acudir a la cita jeltzale y ha advertido que son "infinitamente más las cosas" que unen a ambas formaciones que las que les pueden separar.

"Estamos muy contentos de estar aquí, y más en estos días en las que estamos viendo cómo se están uniendo los del 'atado y bien atado' con los del 'a por ellos' no sé si para espantar o para condicionar", ha censurado.

En este sentido, ha acusado a los expresidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar de "representar la España más negra" y ha incidido en que nada de ello "asusta o impresiona" a Junts.

"Nosotros vamos a defender lo que han dicho las urnas. Otros lo intentan a través de las togas y mecanismos que no son los democráticos. En un día como hoy, que en Madrid se van a unir 'el atado y bien atado' y el 'a por ellos'", --en referencia a la manifestación convocada por el PP-- "nosotros aquí nos reafirmamos en nuestra condición de independentistas catalanes y seremos leales y fieles al compromiso con el pueblo de Cataluña", ha enfatizado.

Tras advertir que la movilización de Madrid representa a la España que "ve que las urnas no le da la razón", ha censurado que se busque la vía judicial para intentar que quien marca la política en Cataluña no sean las urnas sino las togas".

INVESTIDURA

Respecto a la sesión de investidura de esta próxima semana en el Congreso del candidatos del PP Alberto Núñez Feijóo, Turull ha sostenido que fue Carles Puigdemont quien determinó "los puntos cardinales" de Junts y ha apostado por el "hermetismo y la discrección".

"Es momento de trascender. La oportunidad está aquí y no vamos a jugar a la especulación o a alardear. No vamos a jugar con especulaciones a través de los medios de comunicación", ha añadido.

Por último, ha valorado que entre "Cataluña y Euskal Herria siempre ha habido un reconocimiento, un respeto y amistad entre naciones, sabiendo que cada una marca sus ritmos y sus prioridades".

En este sentido, y cuestionado por si la reunión mantenida en Waterloo por el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el expresidente Carles Puigdemont ha normalizado la relación entre ambos partidos, Turull ha defendido que la relación con los jeltzales "siempre ha sido muy buena".

"El calor que yo he recibido estando en la cárcel nunca se lo podré agradecer. No diría que la relación está normalizada, es la relación que tenía que haber sido siempre pero con las turbulencias de prisión y el exilio no han podido ser normales", ha finalizado.