Tuvisa arrancó 2026 creciendo un 5,45% en usos respecto a enero del año pasado, con un total de 1.739.739 personas

Nuevo récord de viajeros en Tuvisa - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz han iniciado 2026 con un notable incremento de personas viajeras en prácticamente todas sus líneas, consolidando la tendencia ascendente registrada durante los últimos ejercicios, al aumentar un 5,45% sus usos respecto a enero del pasado año, con un total de 1.739.739 personas.

Según los datos correspondientes al mes de enero, el conjunto de la red de Tuvisa registró aumentos significativos respecto al mismo periodo de 2025, especialmente en las líneas que conectan los nuevos barrios. Prueba de ello es la subida de un 18% en los usos de la L9 Gamarra-Goikolarra y el significativo incremento de un 13% en la L6 Zabalgana-Arkaiate.

Otras líneas diurnas de Tuvisa con crecimientos relevantes en enero fueron la L1 Circular, que ha pasado de 62.271 personas en 2025 a 71.277 en 2026 (+14,46%); la L3 Betoño-Goikolarra, de 59.670 a 64.928 (+8,81%); la L5 Arkaiate-Elejalde-Jundiz, de 194.283 a 212.631 (+9,44%); la L10 Aldaia-Larrein, de 167.809 a 178.087 (+6,12%); y la L7 Borinbizkarra-Paz que ha subido un 2,1% tras los descensos de los dos últimos años. El BEI, por su parte, ha mantenido un volumen de uso estable, con un crecimiento del 0,25%.

Por su lado, el servicio nocturno registró 2.282 usos más que el año pasado (+19%), gran parte de este incremento se produjo en el G3 Armentia-Zabalgana. En el caso de servicios vinculados a eventos deportivos, por el contrario, se contabilizaron 741 usos menos.

La utilización del BUX sigue al alza con 1.490 personas transportadas en enero, un 26% más que en el mismo mes de 2025. Destaca también el uso creciente dentro de este servicio del formato de bono mediante código QR frente al bono tradicional en papel.

Por último, la presidenta de Tuvisa ha señalado el buen funcionamiento de la gratuidad del autobús para menores. "Una vez más hemos superado los 200.000 viajes gratuitos para menores de 15 años. Estas niñas y niños son el futuro del transporte público y el presente de una movilidad más sostenible en los desplazamientos, por ejemplo, a los centros educativos", ha concluido Izaskun Reyes.