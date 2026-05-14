Tuvisa avanza en la apertura del parking Europa de Vitoria-Gasteiz como aparcamiento público de rotación

Aparcamiento del Palacio Europa - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El estudio técnico encargado por Tuvisa para analizar la viabilidad del uso del parking del Palacio de Congresos Europa como aparcamiento público de rotación concluye que esta infraestructura puede destinarse a este fin cumpliendo la normativa vigente.

Así lo ha detallado en rueda de prensa la presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes, quien ha explicado que el informe, elaborado en cumplimiento de la moción aprobada por el Pleno municipal el pasado mes de noviembre, determina la adecuación del aparcamiento para su explotación como parking público y señala los pasos administrativos y técnicos necesarios para posibilitar su puesta en funcionamiento.

El informe técnico destaca, además, que el aparcamiento reúne las condiciones técnicas y normativas necesarias gracias a las actuaciones de reforma, modernización y adecuación realizadas en los últimos años. Entre ellas, figuran la mejora de los sistemas de seguridad y evacuación, la renovación de las instalaciones de protección contra incendios, la modernización de accesos y la adaptación a la normativa vigente en materia de accesibilidad.

El siguiente paso será la tramitación del correspondiente título habilitante, un procedimiento que previsiblemente establecerá una serie de adaptaciones técnicas previas necesarias antes de la concesión definitiva de dicha autorización.

El parking del Palacio Europa dispone actualmente de 96 plazas para uso en rotación en un entorno estratégico de la ciudad, siete de ellas para vehículos eficientes. Se ubica junto a importantes conexiones de transporte público.

MEJORAR LA MOVILIDAD

Reyes, ha valorado positivamente la conclusión del estudio. "Con este informe damos cumplimiento al compromiso adquirido con el Pleno municipal y seguimos avanzando para poner a disposición de la ciudadanía un recurso que puede contribuir a mejorar la movilidad y optimizar el uso de las infraestructuras públicas existentes", ha dicho.

La presidenta de Tuvisa ha añadido que "el objetivo ahora es completar la tramitación administrativa y abordar las adaptaciones técnicas que sean necesarias para que el parking Europa pueda funcionar como aparcamiento público de rotación con todas las garantías".