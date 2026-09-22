Tuvisa conoce las últimas novedades en electrificación y movilidad sostenible en la Feria Internacional de Madrid

Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA) - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes, y el gerente de la sociedad municipal, Josetxo Rico, han visitado, este martes en Madrid, la Feria Internacional del Autobús y el Autocar (FIAA), uno de los principales puntos de encuentro del sector del transporte colectivo por carretera.

La cita, que celebra su decimosexta edición del 22 al 24 de septiembre en Ifema Madrid, reúne a más de un centenar de expositores y a fabricantes, operadores, gestores de flotas, instituciones y profesionales del transporte público.

Según ha trasladado el Ayuntamiento, la presencia de Tuvisa tiene como objetivo conocer de primera mano la evolución del mercado y las principales novedades tecnológicas que están desarrollando los fabricantes, especialmente en materia de autobuses eléctricos, sistemas de carga, eficiencia energética, conectividad, seguridad y gestión de flotas.

La electrificación ocupa, precisamente, un lugar destacado en la edición de este año, en la que diferentes fabricantes presentarán nuevos vehículos de cero emisiones y soluciones relacionadas con la electromovilidad.

Entre las compañías presentes se encuentran algunos de los principales fabricantes mundiales del sector, como Irizar, Daimler-Mercedes-Benz y Setra-, Iveco, BYD, Yutong, Solaris, Karsan, Temsa, Higer, Otokar, Isuzu, Indcar o Marcopolo, entre otras firmas que representan prácticamente toda la infraestructura vinculada al autobús.

"Tuvisa está liderando las políticas de electrificación del transporte público y queremos seguir haciéndolo. Para ello, es fundamental conocer qué está haciendo la industria, cuáles son las tecnologías que vienen y qué soluciones pueden encajar mejor en las necesidades de Vitoria-Gasteiz. Jornadas como ésta nos permiten mirar al futuro, comparar alternativas y disponer de la mejor información para seguir tomando decisiones sobre la renovación de nuestra flota", ha señalado Izaskun Reyes.

La presidenta de la sociedad municipal ha destacado que la transformación tecnológica del transporte urbano avanza a gran velocidad. "La electrificación ya no es una posibilidad de futuro, sino una realidad. En Vitoria-Gasteiz hemos dado pasos muy importantes durante los últimos años y nuestra intención es mantener esa posición de liderazgo, para seguir renovando autobuses de una manera ordenada, progresiva y sostenible económicamente, incorporando vehículos más limpios, eficientes, accesibles y confortables para las personas usuarias", ha añadido.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA

La visita a la FIAA se produce en pleno proceso de renovación de la flota de Tuvisa. Después de un periodo de prácticamente una década sin incorporaciones relevantes --entre 2009 y 2017--, la sociedad municipal retomó la adquisición de vehículos de manera progresiva.

El Ayuntamiento ha destacado que "el gran salto" en materia de electrificación llegó con la puesta en marcha del Bus Eléctrico Inteligente (BEI). Sus 13 autobuses 100% eléctricos, siete articulados de 18 metros y seis unidades de 12 metros, situaron la electromovilidad en el centro de la red de transporte público de Vitoria-Gasteiz. En marzo de este año, coincidiendo con el cuarto aniversario de su funcionamiento normalizado, estos vehículos se aproximaban ya a los tres millones de kilómetros recorridos.

El proceso se aceleró de nuevo en 2024, con la incorporación de diez nuevos autobuses eléctricos, seis articulados y cuatro de 12 metros, destinados a la electrificación de la Línea 4. Estas unidades permiten evitar alrededor de 600 toneladas anuales de emisiones de gases de efecto invernadero.

A ellos, se sumaron durante 2025 otros cinco autobuses eléctricos, dos unidades de 12 metros y tres articuladas de 18 metros, adquiridos mediante una inversión de cuatro millones de euros. Con estas incorporaciones, la flota eléctrica de Tuvisa ha continuado ganando peso y la sociedad municipal ha consolidado una política basada en la adquisición gradual de nuevos vehículos para "evitar grandes saltos de antigüedad dentro del parque móvil".

"Renovar la flota no consiste únicamente en comprar autobuses, se trata de planificar qué transporte público queremos tener durante las próximas décadas. Es fundamental analizar bien la tecnología, la autonomía, los sistemas de carga, la capacidad, el mantenimiento y los costes durante toda la vida útil de nuestros autobuses. FIAA nos ofrece una gran oportunidad para hacerlo directamente con quienes están desarrollando estas soluciones", ha concluido Reyes.

La edición de FIAA, que ha comenzado este martes, ocupará los pabellones 7 y 9 de Ifema Madrid y tendrá como algunos de sus principales ejes la sostenibilidad, la digitalización, la conectividad, la seguridad y la evolución tecnológica del transporte colectivo.