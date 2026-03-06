Tuvisa se suma al 8 de marzo y visibiliza el papel de las mujeres en el transporte público

Campaña de Tuvisa con motivo del Día Internacional de las Mujeres - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tuvisa refuerza un año más su compromiso con la igualdad y con la visibilización del papel activo de las mujeres en el ámbito del transporte público y con motivo del 'Día Internacional de las Mujeres', que se celebra este domingo 8 de marzo, pondrá en marcha diferentes iniciativas dirigidas tanto a la plantilla de la red de autobuses urbanos como a la ciudadanía usuaria.

Por una parte, Tuvisa vuelve a unirse a la campaña estatal 'Quiero mover el mundo. El transporte público necesita más talento femenino', impulsada por una treintena de operadoras de transporte urbano y metropolitano a nivel estatal a través de la asociación ATUC Movilidad Sostenible.

Su objetivo es seguir incentivando la presencia de mujeres en un sector estratégico y en constante transformación, promoviendo referentes y oportunidades laborales en igualdad de condiciones.

Como en años anteriores, se colocarán carteles conmemorativos con el punto morado en el salpicadero de los autobuses durante su servicio. La imagen de la campaña que promueve el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con motivo del '8M' también se difundirá en las pantallas existentes en los vehículos, reforzando la visibilidad del mensaje a lo largo del día.

Esta misma campaña también se ha utilizado en la rotulación exterior de varios autobuses. Por otra parte, el personal de Tuvisa dispondrá de una nueva edición de chapas conmemorativas del '8M'.

La presidenta de Tuvisa, Izaskun Reyes, ha subrayado que "el transporte público también es una herramienta para avanzar en igualdad". "Un transporte universal, accesible, seguro e inclusivo fortalece la cohesión social, facilita la autonomía de las personas y contribuye a crear ciudades más justas y equilibradas", ha afirmado .