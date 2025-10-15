Txakoli, cultura y gastronomía se darán cita en la Fiesta de la Vendimia de Bizkaiko Txakolina en Balmaseda

BILBAO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Balmaseda (Bizkaia) acogerá este próximo domingo, 19 de octubre, la Fiesta de la Vendimia, organizada por Enkartur en colaboración con el Ayuntamiento de Balmaseda y la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina, y en la que se darán cita el txakoli, la cultura y la gastronomía.

El encuentro se celebrará de 11.00 a 16.00 horas en el Palacio Horcasitas de Balmaseda, que se convertirá en un Jardín Gastronómico, punto de encuentro entre el txakoli y los sabores locales.

Ocho bodegas de la Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina ofrecerán al público la posibilidad de degustar sus vinos por copas - blancos, rosados, tintos, fermentados en barrica o ánfora, y criados sobre lías- acompañados de una "cuidada" propuesta gastronómica servida por productores y establecimientos de la zona y que incluye talos de Urigoitiko Txorizoak, sushi de Sushi Gallery, gildas, embutidos y demás productos. Todo ello, según han apuntado los organizadores, en un ambiente festivo, amenizado con música en directo que llenará de tradición y sabor las calles de Balmaseda.

Durante toda la jornada, el público podrá disfrutar de un ambiente familiar y participativo con actividades que ponen en valor la tradición y la esencia del territorio como el prensado de la uva, el reparto de mosto y actuaciones de Euskal Dantzak en un día que celebra "las raíces y el espíritu de Bizkaia".