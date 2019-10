Txema Urkijo, exdirector de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, será cabeza de lista de Más País por Bizkaia

Publicado 05/10/2019 19:25:01 CET

Ha sido miembro de Gesto por la Paz y asesor del comisionado para la Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Txema Urkijo, exdirector de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco y exasesor del comisionado para la Memoria Histórica en el Ayuntamiento de Madrid cuando gobernaba Manuela Carmena, será el cabeza de lista de Más País por Bizkaia en las próximas elecciones generales, según han informado a Europa Press fuentes de este partido.

Urkijo, nacido en Llodio (Álava) en 1961, fue miembro de la coordinadora Gesto por la Paz, ha desempeñado funciones como responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Consistorio madrileño hasta el 15 de junio de 2019. También ha sido asesor del Comisionado de Memoria Histórica en este Ayuntamiento desde mayo de 2016 hasta junio de 2018, compatibilizando durante un tiempo esta tarea con la que desempeño actualmente.

Consultor en Cultura de Paz, Derechos Humanos y Resolución de Conflictos entre abril de 2014 y mayo de 2016, ha ostentado diversas responsabilidades en el área de Paz, Convivencia, Derechos Humanos y Víctimas del Ejecutivo vasco entre los años 2002 y 2014, bajo la responsabilidad de tres Lehendakaris: Juan José Ibarretxe, Patxi López e Iñigo Urkullu.

En concreto, fue director de Derechos Humanos desde febrero de 2002 hasta octubre de 2005. También ejerció de asesor de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, desde febrero de 2006 hasta diciembre de 2012, y de coordinador de la Política de Víctimas de la Secretaría de Paz y Convivencia, desde enero de 2013 hasta abril de 2014.

A lo largo de 12 años promovió, impulsó o colaboró en iniciativas como el mantenimiento de contactos personales con víctimas del terrorismo y de vulneraciones de derechos humanos, la organización de actos institucionales de homenaje y reconocimiento a víctimas, y programa de encuentros restaurativos desarrollados entre presos arrepentidos de ETA y damnificados de la banda.

También ha trebajado en la experiencia de encuentro, convivencia, debate y reflexión compartida entre víctimas de diferentes violencias y organizaciones terroristas (Glencree), y en el programa de víctimas educadoras, para que ofrecieran sus testimonios en aulas de educación secundaria.

Asimismo, ha participado en la Comisión de Valoración para el reconocimiento y reparación de víctimas de abusos policiales, correspondientes al período 1960-1978.

Txema Urkijo fue galardonado con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2013, concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, compartido con otras dos personas que formaron parte del equipo en la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco. Participado como activista invitado en el encuentro de constructores de paz organizado por la Red 'Ciutats constructores de Pau' de la provincia

de Barcelona, entre el 1 y el 11 de octubre de 2014.

GESTO POR LA PAZ

Urkijo fue miembro de la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria desde 1988 hasta su disolución en junio de 2013. De hecho, formó parte de su Comisión Permanente durante varios años, entre 1991 y 2000.

Anteriormente, entre 1985 y 2002, ejerció la abogacía, siendo miembro de la Junta de Gobierno de Colegio de Abogados de Álava de 1990 a 1995. Como letrado, colaboró con el movimiento de objeción de conciencia y la insumisión, en el ámbito del territorio de Álava.

MÁS PAÍS EN BIZKAIA

De esta forma, Más País concurrirá el 10N por Bizkaia y "formalmente" se presenta en coalición con Equo en este territorio, aunque el logo de la formación verde no aparecerá en las papeletas, no formará parte de las listas ni intervendrán en los actos electorales de este partido.

La coalición con la que concurrirá fue registrada en la Junta Electoral bajo la denominación de 'Más País-Candidatura Ecologista' el 30 de septiembre.

Más País y Equo registraron antes del pasado 2 de octubre su alianza en doce circunscripciones (Bizkaia, Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Cádiz, A Coruña, Pontevedra, Murcia, Asturias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), aunque algunas agrupaciones de la formación ecologista concurrirán con Unidas Podemos.

La plataforma liderada por Iñigo Errejón alcanzó un acuerdo con Equo en el Estado para presentarse en coalición el 10N, pero Equo Bizkaia pidió a sus órganos federales mantener en campaña "un perfil bajo", de forma que el logo de la marca verde no aparecerá en las papeletas, sus integrantes no irán en la plancha y no estarán presentes en los actos electorales.