Ubarretxena afirma que desclasificar Pasaia no es la única "vía" para tener "más autonomía" en la gestión del puerto

Archivo - El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Mikel Torres y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarretxena, ha afirmado que la desclasificación de Pasaia (Gipuzkoa) como puerto de interés general es solo una "vía" para lograr el objetivo de que las administraciones vascas tengan "más autonomía" para gestionar esta infraestructura, pero que puede haber "otras" fórmulas para alcanzar esa misma meta.

Ubarretxena, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, se ha referido a las diferencias que mantienen los ejecutivos central y vasco respecto al futuro administrativo del Puerto de Pasaia, que el Gobierno Vasco pretende que sea descodificado como de interés general para que su gestión dependa exclusivamente de las administraciones vascas.

La portavoz del Ejecutivo vasco y consejera de Autogobierno ha reiterado que ambas partes están llevando a cabo una negociación "lo más discreta posible" y que el objetivo es alcanzar "un acuerdo de calado".

Maria Ubarretxena ha explicado que el modelo de puertos vigente en el Estado español "está superado en Europa", donde, según ha destacado, son las administraciones más cercanas las que gestionan estas infraestructuras.

La consejera ha asegurado que el hecho de que la gestión de Pasaia sea competencia estatal "retrasa" la toma de decisiones en cuestiones como las nuevas inversiones, lo que genera "un tapón" y lastra la "competitividad" del puerto.

En todo caso, ha indicado que la desclasificación de Pasaia como puerto de interés general es sólo una "vía" para lograr el objetivo de que las administraciones de Euskadi tengan "más autonomía" para gestionar esta infraestructura, pero que puede haber "otras" fórmulas para alcanzar esa meta.

VOLUNTAD DE CULMINAR EL ESTATUTO

El consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Ubarretxena, ha coincidido en que los Ejecutivos central y vasco "comparten la voluntad" de culminar el traspaso de las competencias estatutarias pendientes para, de esa forma, "completar" el autogobierno vasco, por lo que ha mostrado su deseo de que el diálogo entre ambas partes "llegue a buen puerto".

Por otra parte, Ubarretxena ha explicado que aún no se ha tomado una decisión definitiva respecto a un eventual retraso en la materialización de las transferencia a Euskadi de la competencia sobre el Servicio Estatal de Empleo (SEPE), un traspaso que ya está acordado entre ambos gobiernos, que inicialmente habían previsto que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2027.

La portavoz del Ejecutivo autonómico y consejera de Autogobierno ha precisado que se trata de una decisión "que se está valorando internamente y que obedece a las necesidades de personal, de formación y a los tiempos para hacer transferencia de este calado".

Ubarretxena ha descartado que un eventual aplazamiento de este traspaso pueda obstaculizar el objetivo de que finalmente la Comunidad Autónoma asuma esta competencia si se produce un cambio de Gobierno en el Estado. "La competencia ya está transferida en la Comisión Mixta de Transferencia, y eso es lo legalmente válido", ha indicado.

REFUERZO DE PLANTILLA

En una línea similar, el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha indicado que el eventual aplazamiento del traspaso se deba a que el proceso interno para el traslado del personal de una a otra administración está tardando "más tiempo que el que nos hubiera gustado". "Es una prestación muy delicada", ha indicado Torres, en referencia a los subsidios que gestiona el SEPE.

El consejero ha añadido que de 460 plazas "estaban vacantes más del 50%", a lo que se le añade el número de personas "que no han querido ser transferidas", por lo que ha explicado que es necesario "hacer un proceso de refuerzo de plantilla".

"Hay que trabajar y, sobre todo, hay que tenerlo bien en orden; y, por tanto, no es tan importante que entre en vigor el 1 de enero, sino que entre en vigor bien para que ningún ciudadano vasco se vea perjudicado y para prestar un mejor servicio que el que se prestaba hasta", ha añadido.