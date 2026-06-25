Ubarretxena expone en un foro internacional en Tánger el modelo vasco de autogobierno y "democracia avanzada"

Ubarretxena ha participado en el Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos celebrado en Tánger - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha participado en el Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), celebrado en Tánger y que ha reunido a más de 3.000 representantes institucionales de todo el mundo. Ubarretxena ha aprovechado su presencia en este foro para reforzar el posicionamiento internacional de Euskadi y compartir su modelo de autogobierno, "democracia avanzada e innovación pública".

Además, la delegación vasca ha participado en debates globales sobre calidad democrática, confianza institucional, gobernanza multinivel, digitalización e inteligencia artificial, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado.

Durante sus intervenciones en la sesión plenaria y en distintos paneles de trabajo, la consejera ha situado la calidad democrática y la confianza ciudadana como ejes centrales de la acción pública. En un contexto global marcado por la desinformación, la polarización y la creciente desconfianza hacia las instituciones, Ubarretxena ha subrayado que el principal reto de las democracias actuales es "reconstruir la confianza entre la ciudadanía y las instituciones".

Esta confianza --ha añadido-- "se construye día a día a través de hechos, transparencia y cercanía y unas instituciones más abiertas, participativas e íntegras".

Euskadi ha presentado su enfoque para el fortalecimiento de la confianza basado en cinco pilares fundamentales: la transparencia, para explicar mejor las decisiones públicas y hacer las instituciones más accesibles; la participación y el gobierno abierto, para incorporar la diversidad de voces a la acción pública; la integridad institucional, como garantía de ejemplaridad; la rendición de cuentas, para responder ante la ciudadanía; y la evaluación de las políticas públicas, como instrumento de mejora continua y aprendizaje institucional.

REFORZAR LA CALIDAD DEMOCRÁTICA

Estos elementos --según mantiene el Ejecutivo vasco-- "permiten reforzar la calidad democrática, mejorar la toma de decisiones y garantizar instituciones más abiertas, accesibles y orientadas a las necesidades de las personas".

Asimismo, la delegación vasca ha puesto el foco en el fortalecimiento del autogobierno, entendido como la capacidad real de decidir y gestionar los recursos propios desde el conocimiento del territorio. Este modelo se ha presentado como un factor clave para impulsar el bienestar, la cohesión social, la competitividad económica y el desarrollo de servicios públicos "sólidos y de calidad".

Ubarretxena también se ha referido a la gobernanza multinivel como una de las fortalezas del modelo vasco destacando la cooperación entre el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, así como la colaboración con el ámbito empresarial y agentes sociales.

En este sentido, ha defendido que los grandes retos contemporáneos -entre ellos la transición digital, la transición ecológica, el envejecimiento demográfico o la competitividad económica- requieren cooperación, corresponsabilidad y una visión compartida entre los distintos niveles institucionales.

Ubarretxena ha puesto como ejemplo de colaboración interinstitucional el modelo OGP Euskadi, una forma de gobierno abierto compartido entre instituciones y ciudadanía, para mejorar la calidad institucional y reforzar la confianza de la población en sus instituciones.

Otro de los ejes estratégicos ha sido la inteligencia territorial, entendida como la capacidad de transformar los datos y el conocimiento en mejores políticas públicas. La digitalización y la inteligencia artificial se han destacado como herramientas fundamentales para optimizar la planificación, mejorar la inversión pública y ofrecer servicios más eficaces y centrados en las personas.

"El verdadero reto no consiste en acumular información, sino en transformar el conocimiento en mejores decisiones públicas", ha indicado Ubarretxena.

El Gobierno Vasco ha subrayado que en el ámbito internacional Euskadi ha reforzado su papel como "actor activo en la agenda global", impulsando iniciativas innovadoras como la incorporación de un nuevo Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS 18 "Ahots Batuak", que sitúa la diversidad cultural y lingüística como elemento clave para la cohesión social, la identidad colectiva y la calidad democrática.

La consejera ha manifestado que "cuando el autogobierno se pone al servicio de las personas, la innovación se orienta al bienestar colectivo y las instituciones colaboran en torno a objetivos compartidos, es posible reconstruir la confianza y construir territorios más competitivos, cohesionados y preparados para afrontar los desafíos del futuro".