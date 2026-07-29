Ubarretxena pide al Gobierno Sánchez "más seriedad" para que en septiembre las transferencias "lleguen a buen puerto"

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BILBAO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, y portavoz el Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, espera que en septiembre las transferencias a Euskadi "lleguen a buen puerto", y ha reclamado al Gobierno del Estado "más seriedad" y que muestre "voluntad política para analizar, negociar y entrar a hablar técnicamente" de los presentados. Además, ha reconocido que en el tema de Puertos ha habido "una aproximación", pero en el régimen económico de la Seguridad Social se ha avanzado "muy muy poco".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ubarretxena ha afirmado que la "empatía es fundamental" en las negociaciones y, si no existe, "es muchísimo más difícil conseguir acuerdos", y ha indicado que seguirán "yendo" a Madrid, tras recordar que ya han hecho 37.000 kilómetros en esos viajes a la capital española para negociar con el Gobierno porque considera importante "ir presencialmente a los sitios y hablar cara a cara".

Tras constatarse que no se iba a producir a finales de julio la reunión bilateral entre el Lehendakari, Imanol Pradales y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque no se habían alcanzado los acuerdos necesarios, ha indicado que esta no es una reunión "protocolaria para sacar una foto", sino que tiene que abordar "contenidos de calado".

"Queríamos ir con acuerdos importantes para que se rubricaran acuerdos importantes, y como veíamos que no se iban a producir, lo más prudente ha sido darse otra oportunidad después del verano y ver si somos capaces de llegar a esos acuerdos", ha manifestado.

La portavoz del Gobierno ha manifestado que van a ser "muy firmes" en sus principios y "muy pragmáticos" en sus acciones, y ha insistido en que quieren que esas materias lleguen a buen puerto". Para que haya acuerdos tras el verano, ha apuntado que debe haber "voluntad política".

TRANSFERENCIA DE PUERTOS

En relación a la transferencia de Puertos, ha indicado que ha habido "una aproximación" pero todavía se está "lejos" y lo que piden es "tener más autonomía" para los puertos

"Nuestro puertos compiten internacionalmente con otros como Rotterdam, y tener que estar esperando siempre a la luz verde de los informes de puertos del estado para sacar una licitación, para cambiar una partida en el presupuesto, aunque haya dinero, para poder sacar una licitación, para poder comprar incluso un escáner para la aduana (...) y lo que el Puerto de Bilbao o Pasaia lo puede hacer en una semana o lo puede hacer en un mes, tenemos que estar esperando casi un año a que eso se produzca", ha añadido como ejemplos.

Según ha indicado, eso "ralentiza" y, al final, "resta competitividad" a los puertos porque "tener que estar siempre esperando a que desde Madrid nos den luz verde para todo ralentiza y mucho".

Ha precisado que hay diferencias entre los dos puertos vascos y, en el caso del Pasaia, se veía "factible" que se pudiera desclasificar como puerto de interés general porque, "de esa manera pasaría a ser puerto autonómico y sería 100% manos vascas" para poder gestionarlo "de una manera muchísimo más ágil". Según ha indicado, siguen defendiendo que eso se puede hacer porque el Estado tiene un mecanismo dentro de una ley "para poder desclasificarlo" y que "parece sencillo".

Ubarretxena ha afirmado no entender dónde puede estar la repercusión negativa de esa desclasificación. Ha apuntado que, en la actualidad, el Puerto de Pasaia cuenta con un plan estratégico y dentro se incluye un presupuesto de las inversiones previstas que necesita acometer y, según ha añadido, Puertos del Estado le ha dicho que desprograma 32 millones de esas inversiones.

"Yo me pregunto ¿qué aporta al puerto de Pasaia estar dentro de los puertos de interés general si, para las inversiones que tiene que hacer el puerto, dentro de su plan estratégico que el puerto ha elaborado, el Estado le está pidiendo que desprograme ctuaciones de inversión? Yo todavía estoy esperando a que alguien me lo explique", ha añadido.

RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Por otra parte, sobre la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social, ha indicado que han trasladado al Gobierno "propuestas concretas y firmes" para negociar las materias de manera escalonada porque "abarca muchísimos aspectos" pese a que "todo el mundo piensa que son pensiones".

Según ha señalado, hay que ir "paso a paso, se ha abierto la puerta", ya se han conseguido algunos traspasos "de calado" como las prestaciones contributivas de desempleo y veían que tenía "cierta lógica" ahora "hincarle el diente a las contributivas familiares para cerrar el círculo".

"Tenía cierta lógica en ese paquete escalonado de ir poco a poco realizando ese traspaso", ha añadido Ubarretxena, que ha apuntado que en junio mandaron las propuestas concretas al ministerio para que las valoraran, "matizaran" y poder comenzar a hablar pero se han encontrado "con un no, sin entrar a valorar ni siquiera las propuestas ni tampoco poner ninguna otra opción encima de la mesa".

Según ha remarcado, lo que pedían "era negociación" y se ha avanzado "muy muy poco". Ubarretxena ha indicado que la propuesta que les trasladan es crear "grupos de trabajo" pero estos están "trabajando durante toda la legislatura". "Un grupo de trabajo no puede ser la propuesta", ha rechazado.

Tal como ha defendido, desde Euskadi han sido "muy serios y respetuosos" y siempre llevan las propuestas "muy bien trabajadas, técnicamente, jurídicamente".

"Estamos dispuestos a analizar las matizaciones que nos realizan desde el Ministerio, a encontrar otra vía si puede haber algún bloqueo. Pero creo que tiene que haber un poco más de seriedad y que se nos proponga algo más concreto, porque grupos de trabajo ya tenemos" ha agregado.

Ante la alusión por parte del Gobierno estatal a cuestiones técnicas, Ubarretxena ha pedido hablar "técnicamente" porque no han entrado "tampoco a hablarlo técnicamente" y es lo que pedían. "Tiene que haber voluntad política para analizar, para negociar y para entrar a hablar técnicamente de los documentos", ha apuntado

Cuestionada por el freno que supuestamente pueden estar suponiendo los secretarios de Estado en la negociación como el de Seguridad Social, ha indicado que hay ministerios que "tienen una idiosincracia concreta" y, en este caso, el de Trabajo y Seguridad Social "no es fácil" y son las materias que han quedado para el final.

"Y siempre decimos que cuesta muchísimo negociar estas materias y que tampoco ayuda el entorno ministerial de funcionarios de alto rango que están en el Ministerio, el clima general no es muy pro a que haya una transferencia y eso no ayuda", ha manifestado.

En todo caso, cree que es importante que las relaciones se mantengan, que haya "buenos canales de comunicación", ir presencialmente, "que haya también cierta relación personal, vernos las caras". Ubarretxena ha señalado que los canales de comunicación "continúan" porque es importante que "no se rompan" y habrá que ver "si después del verano hay más suerte".

LEGISLATURA SÁNCHEZ

Respecto a si quiere que el Gobierno Sánchez agote la legislatura para tener más tiempo, ha asegurado que está en manos del presidente "el botón electoral" y el Gobierno vasco lo que hace "es negociar con el gobierno que esté al otro lado".

Ha añadido que, mientras haya un gobierno, seguirán "trabajando, peleando y negociando" para que se cumpla el Estatuto, y no na querido hacer "elucubraciones" sobre lo que podría suponer un posible gobierno PP-Vox. "Hoy por hoy tenemos un gobierno, tenemos septiembre a la vuelta de la esquina unas negociaciones que nos siguen esperando y que yo espero que podamos llevar a buen puerto", ha añadido.