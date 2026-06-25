Ubikare e Ikerlan desarrollan una red digital para transformar la coordinación de los cuidados domiciliarios

Ubikare e IKERLAN desarrollan una red digital pionera para transformar la coordinación de los cuidados domiciliarios - GAIZKA BALLESTEROS

SAN SEBASTIÁN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa especializada en salud digital y cuidados clínicos Ubikare y el centro tecnológico Ikerlan han desarrollado una red digital para transformar la coordinación de los cuidados domiciliarios como es el proyecto ESSAD, que permitirá compartir información sociosanitaria de forma segura entre los distintos agentes que participan en la atención a personas mayores y dependientes.

Desde Ikerlan han destacado que "garantizar una atención de calidad a las personas mayores y dependientes exige una coordinación cada vez más estrecha entre profesionales sanitarios, servicios sociales, empresas proveedoras de cuidados y administraciones públicas".

Sin embargo, la información necesaria para prestar esa atención "continúa dispersa entre múltiples organizaciones y plataformas tecnológicas". Esta fragmentación "dificulta el acceso a una visión integral de la persona usuaria, genera ineficiencias, obliga a repetir procesos administrativos y limita la capacidad de anticiparse a situaciones de riesgo o de ofrecer una atención verdaderamente personalizada", han apuntado.

Así, Ubikare e Ikerlan colaboran en el desarrollo de ESSAD (Espacio de Datos Sociosanitarios Interoperable y Seguro), una infraestructura diseñada para facilitar el intercambio seguro de información entre los distintos agentes que participan en la atención domiciliaria. La iniciativa permitirá que los datos acompañen a la persona allí donde reciba atención, "favoreciendo una mayor continuidad asistencial, una mejor coordinación entre organizaciones y una toma de decisiones más ágil y basada en información actualizada y fiable".

"ESSAD no es un repositorio de datos, sino una infraestructura de confianza que permite que la información esté disponible para quien la necesita, cuando la necesita y con todas las garantías de seguridad, trazabilidad y control. La solución se basa en gobernanza del dato, interoperabilidad entre sistemas y escalabilidad para responder a las necesidades futuras del ecosistema de salud y cuidados", ha explicado Iker Perez de Albeniz, director de Innovacion de Ubikare y responsable del proyecto.

Marco González, responsable del área de Inteligencia Artificial y Datos de Ikerlan, ha señalado que "uno de los principales retos del ámbito sociosanitario es que la información sigue estando fragmentada entre organizaciones y sistemas que no siempre pueden comunicarse entre sí y trabajamos para eliminar esas barreras mediante tecnologías que permiten compartir datos de forma segura, trazable e interoperable".

La plataforma permitirá, por ejemplo, que la información relevante de una persona dependiente pueda acompañarla cuando cambie de proveedor de ayuda a domicilio o se traslade a otro municipio, evitando la repetición de valoraciones, trámites y procesos ya realizados. Asimismo, facilitará la colaboración entre administraciones públicas y entidades prestadoras de servicios mediante el acceso seguro a información actualizada y verificable.

"Esto permitirá mejorar el seguimiento de la calidad de los cuidados, identificar necesidades de manera más temprana y optimizar la planificación y asignación de recursos públicos", han apuntado.

Además, la disponibilidad de información compartida contribuirá a "agilizar procedimientos administrativos y asistenciales, reduciendo cargas burocráticas y favoreciendo una atención más coordinada, eficiente y centrada en las necesidades reales de cada persona", han precisado.

El proyecto contempla la elaboración de un libro blanco o guía de buenas prácticas que recoja recomendaciones para la implantación de modelos de intercambio seguro de información en el ámbito sociosanitario. También prevé la creación de un grupo de trabajo abierto a la incorporación de nuevos agentes públicos y privados con el fin de impulsar modelos compartidos de gobernanza de datos y avanzar hacia una mayor integración de los servicios de salud y cuidados.

Ubikare prevé compartir públicamente este avance con el objetivo de que sirva de referencia y contribuya a impulsar estándares comunes en todo el sector sociosanitario.

ESSAD cuenta con financiación europea a través de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de productos y servicios tecnológicos para espacios de datos impulsada por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.