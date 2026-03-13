UGT dice que ha "echado el resto" en la negociación del ERE en Tubos Reunidos para garantizar el futuro de la actividad

BILBAO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Euskadi ha asegurado que sus representantes en la Comisión negociadora del ERE en Tubos Reunidos "durante todo el proceso, han echado el resto en las negociaciones en aras de garantizar el futuro de la actividad y preservar los puestos del trabajo, apostando por dar la última palabra a la plantilla de cara al resultado final".

En declaraciones a Europa Press, el sindicato ha explicado que todo ello se ha producido en un contexto de "lógica tensión, con situaciones que han sobrepasado los límites del respeto y la discrepancia".

Pese a todo, ha apuntado que la representación del sindicato ha actuado "consecuentemente, atendiendo al contexto y a las circunstancias, tratando de trasladar de la mejor manera posible tanto la voluntad y el sentir de la afiliación a la que representa, como el objetivo primigenio de preservar el empleo".