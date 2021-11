'Última noche en el Soho' y 'Dora' ganan en la XXXII Semana de Cine Fanstástico y de Terror de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La película 'Última noche en el Soho' de Edgar Wright se ha hecho con el Premio del público al mejor largometraje en la XXXII Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, mientras que 'Dora' de Joanne Delachair ha logrado el Premio del Jurado al mejor cortometraje.

Los organizadores de la Semana han dado a conocer este mediodía el palmarés de esta XXXII edición que se clausura este viernes en la capital guipuzcoana.

Además, de la 'Ultima noche en el Soho' y 'Dora' también ha resultado premiado el cortometraje canadiense 'They're Here' de Sid Zanforlin, Premio del Público al mejor cortometraje, galardón dotado con mil euros.

El Premio del Público al mejor cortometraje de animación, dotado con otros mil euros, ha sido para 'Los días que (nunca) fueron' de Kevin Iglesias; mientras que el Premio del público al mejor cortometraje español ha sido para 'La luz' de Iago de Soto, que también recibe otros mil euros.

El Jurado del Concurso Internacional de Cortometrajes de la 32ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, compuesto por Toni Costa, Maider Oleaga y Sonia Pacios, ha decidido conceder el Premio del Jurado al Mejor Cortometraje a 'Dora' por su "originalidad para narrar la compleja relación de extrañeza y las barreras infranqueables entre una madre y su hija adolescente".

Además, ha destacado que "la directora apuesta por una representación de la sexualidad imaginativa y valiente". Por otro lado, el Meliès de plata al mejor cortometraje fantástico europeo ha sido para 'Mum's Sweater' de Mauriziana Gualdrini por trasladar el dolor de una pérdida "de una forma precisa, inteligente y conmovedora, empleando elementos del fantástico con una estética de animación sutil y apabullante a la vez".

Por otro lado, el Premio del Jurado Joven al Mejor Cortometraje lo ha recibido 'Night of the Living Dicks' de Ilja Rautsi; el Premio Syfy al Mejor Cortometraje Español, dotado con tres mil euros, ha sido también para 'La luz' y el Premio Blogos de Oro al Mejor Largometraje lo ha recibido 'The Medium' (2021) de Banjong Pisanthanakun.

El jurado del premio de la crítica Blogos de Oro de la XXXII Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, formado por Manuel Aguilar, Jon Paul Arroyo, Marta Hernáez, Oihana García y Mikel Peña, ha decido entregar el premio a la película 'The Medium' por su "hábil combinación de géneros, su mezcla de falso documental, 'found footage' y ficción, además de su apuesta visual, que consigue una experiencia intensa e inmersiva en la que lo sobrenatural, el folclore y el costumbrismo se funden de manera magistral".