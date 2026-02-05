Umbra Light Festival Vitoria-Gasteiz iniciará este próximo viernes su quinta edición

Archivo - El lema de esta edición, 'Luz que une', subraya la capacidad de la luz para conectar personas - UMBRA - Archivo

VITORIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Umbra Light Festival Vitoria-Gasteiz, una de las grandes citas culturales y turísticas de la capital alavesa, arranca este próximo viernes su quinta edición con el encendido inaugural a las 19.00 horas en la Plaza de España.

El acto de inauguración correrá a cargo de Montes Solidarios, organización que trabaja para acercar el medio natural a personas con diversidad funcional, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Impulsado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava con la colaboración de Fundación Vital, y organizado por la Asociación Cultural ARGIA 3, Umbra Light Festival se ha consolidado desde su estreno en 2019 como una de las grandes citas culturales y turísticas de la capital alavesa.

El festival transformará la ciudad durante tres noches -de 19.00 a 23.00 horas viernes y sábado, y hasta las 22.00 horas el domingo- en un museo lumínico efímero donde la luz actúa como lenguaje común y herramienta para redescubrir el entorno urbano.

El lema de esta edición, 'Luz que une', subraya la capacidad de la luz para conectar personas, generaciones, barrios y culturas, y promover al mismo tiempo la sostenibilidad y la interacción comunitaria.

El encendido inaugural marcará el inicio de un fin de semana en el que la luz se convierte en lenguaje común, capaz de conectar personas, barrios y culturas, y de ofrecer nuevas miradas sobre el patrimonio urbano de Vitoria-Gasteiz.

La elección de Montes Solidarios como protagonista de este primer gesto simbólico pone el foco en la accesibilidad, la diversidad y la importancia de generar experiencias culturales abiertas a toda la ciudadanía.

Tras el encendido inaugural, el público podrá comenzar a disfrutar de las 19 obras que componen la programación de esta quinta edición abarcando distintos formatos: proyecciones de video 'mapping' sobre fachadas, instalaciones artísticas y performances en vivo firmadas por artistas y colectivos procedentes de cuatro continentes y desplegadas en un itinerario ampliado que incorpora nuevos espacios de la ciudad.

El programa ofrece un espectacular recorrido que conecta la Almendra Medieval y el Ensanche a través de instalaciones artísticas situadas en espacios abiertos y en las fachadas e interior de edificios emblemáticos.

Toda la información del Festival Umbra Light Vitoria-Gasteiz está disponible para su consulta a través de la página web oficial https://umbrafestival.com/ y de la APP para dispositivos móviles habilitada para el evento. Estos dos canales ofrecen con detalle la programación completa y los horarios de cada intervención artística, así como los recorridos recomendados por la ciudad e información adicional.

Ambas herramientas han sido diseñadas para facilitar la planificación de la visita y mejorar la experiencia del público, ofreciendo contenidos prácticos, mapas interactivos y avisos de interés.