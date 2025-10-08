Uniport celebra su Junta de Directiva en el Ayuntamiento de Bilbao y celebra un encuentro con su alcalde

Imagen el encuentro entre el alcalde de Bilbao y responsables de Uniport - UNIPORT

BILBAO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uniport, el clúster logístico multimodal del Puerto de Bilbao, ha celebrado, con motivo de la celebración del 725 de la fundación de Bilbao, su Junta Directiva en el Ayuntamiento de la capital vizcaína, donde ha tenido la oportunidad de mantener un encuentro con el alcalde, Juan Mari Aburto.

Asimismo, la comunidad logístico portuaria de Bilbao está participando en Conxemar, la feria internacional de Productos del Mar Congelados que se celebra en Vigo y este año cumple su 26ª edición con cifras récord de expositores.

En Conxemar, la delegación del puerto de Bilbao forma parte del Pabellón Euskadi-Basque Country y presenta su oferta de servicios multimodales, que se caracteriza "por su agilidad, eficiencia y competitividad", con servicios a cualquier destino y adaptada a todo tipo de mercancía.

Junto con Uniport y empresas asociadas ha participado una delegación del Gobierno vasco encabezada por la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

Uniport representa a uno de los sectores estratégicos para la economía, el de la logística marítimo-portuaria e industrial, y con sus más de 140 empresas asociadas se ha convertido en la asociación/clúster con mayor representatividad del sector de la logística multimodal de todo el Estado. El 70% de socios tiene presencia internacional y un 60% con, al menos, una oficina propia en el exterior.

A través del puerto de Bilbao se comercializa con 152 países y 864 puertos, y en esos orígenes o destinos existe una delegación o un corresponsal de una empresa de la comunidad portuaria de Bilbao.