Universidad de Mondragon muestra su "profundo sentimiento de indignación y repulsa" por la "masacre humanitaria" en Gaza

SAN SEBASTIÁN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Dirección de Mondragon Unibertsitatea (MU) ha mostrado su "profundo sentimiento de indignación y repulsa" ante la "masacre humanitaria en la Franja de Gaza".

En un comunicado, el Consejo de Dirección de Mondragon Unibertsitatea ha informado que no tiene vigente "ningún convenio de colaboración con universidades e instituciones de Educación Superior israelíes".

Además, ha llamado "al cumplimiento de las demandas internacionales de alto al fuego inmediato para que se detenga el ataque indiscriminado israelí en la Franja de Gaza y se eviten más actos de genocidio".

También ha condenado "el uso desproporcionado de la fuerza contra la población civil" y ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para "la adopción de medidas que pongan fin a la dramática situación que están padeciendo las víctimas inocentes de la masacre que ya ha convertido a Gaza en una catástrofe humanitaria fuera de cualquier ética humana".