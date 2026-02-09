URA eliminará la presa de Mendizabal para reducir el riesgo de inundaciones en Durango e Iurreta

Archivo - Una presa en Bizkaia - URA - Archivo

BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua, URA, acometerá a lo largo del año, en fechas aún por determinar, la demolición de la presa de Mendizabal del río Ibaizabal, lo que le permitirá recuperar su dinámica natural, facilitando el tránsito del agua en episodios de lluvias intensas y evitando desbordamientos como los registrados en los últimos años. Los trabajos se realizarán en dos fases y requerirán una inversión de 140.000 euros.

La presa, ubicada bajo el puente del Montón que conecta los municipios de Durango e Iurreta, fue construida en el siglo XIX para dar servicio al molino de la familia Miangolarra, también conocido como Zubikoa errota. Actualmente sin uso alguno, esta presa ejerce de obstáculo hidráulico que estrecha el cauce del río Ibaizabal, y en aguas altas, genera un recrecimiento de la lámina de agua del caudal que puede generar desbordamientos, ha explicado URA en un comunicado.

La eliminación del azud permitirá al río recuperar su dinámica natural, facilitando el tránsito del agua en episodios de lluvias intensas y evitando desbordamientos como los registrados en los últimos años.

Además, beneficiará especialmente al casco urbano de Iurreta y al entorno del barrio San Ignacio de Durango, zonas que han sufrido afecciones por crecidas, ya que este cambio en la morfología del cauce elimina un tapón hidráulico, que permite mejorar la capacidad de desagüe del río.

La alcaldesa de Durango, Mireia Elkoroiribe, el alcalde de Iurreta, Oskar Koka, y el director general de URA, Asier López Etxebarria, mantuvieron una reunión para impulsar la puesta en marcha de estos trabajos de demolición, en la que destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para llevar a cabo la actividad.

En la reunión también analizó la situación de las regatas que atraviesan Durango e Iurreta, identificando nuevas posibilidades de colaboración en materia de eliminación de obstáculos fluviales, restauración y recuperación de vegetación autóctona en las márgenes.

Además de los beneficios en materia de seguridad, la demolición de la presa contribuirá a la restauración ecológica del río Ibaizabal, favoreciendo la migración de especies acuáticas La actuación se enmarca en las directrices europeas y estatales que promueven la eliminación de obstáculos obsoletos en los cauces fluviales, han indicado.