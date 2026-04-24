URA inicia obras de defensa contra inundaciones del Ibaizabal en Abadiño con 2 millones de inversión

Obras correspondientes a la Fase I del proyecto de defensa contra inundaciones del río Ibaizabal - URA

BILBAO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca del Agua (URA), adscrita al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, ha iniciado las obras correspondientes a la Fase I del proyecto de defensa contra inundaciones del río Ibaizabal en el tramo comprendido entre Laubideta y la confluencia con el río Sarria, con una inversión de 2 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 12 meses.

Según URA, se trata de una actuación para reducir el riesgo de inundaciones en el municipio de Abadiño y mejorar la seguridad de personas y bienes en una zona "históricamente vulnerable". Los trabajos cuentan con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 2021-2027.

El objetivo principal de la intervención es proteger el término municipal de Abadiño frente a las crecidas recurrentes del Ibaizabal, mediante el aumento de la capacidad hidráulica del cauce y la adaptación del entorno fluvial tanto a los escenarios actuales, marcados por la ocupación de las vegas inundables, como a futuros escenarios derivados del cambio climático, con episodios de precipitación potencialmente más intensos y frecuentes.

El ámbito de actuación se sitúa en el entorno de Traña-Matiena, donde los desbordamientos del río han provocado episodios de inundación durante lluvias intensas. Esta primera fase se enmarca en una estrategia más amplia de actuaciones previstas para el conjunto del sistema fluvial Ibaizabal-Sarria.

Las obras responden a los objetivos de la Planificación Hidrológica y del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, en línea con la ordenación del territorio y el sistema de protección civil de Euskadi, con el foco en la seguridad de la población y un desarrollo urbano más resiliente, según han indicado desde URA.

El proyecto se ejecuta en el marco de un convenio de colaboración entre URA y el Ayuntamiento de Abadiño por el que la Agencia asume la financiación y ejecución de las obras, mientras que el Consistorio facilita la disponibilidad de los terrenos necesarios y colabora en la gestión de los procesos asociados.

Con la ejecución de esta Fase I se prevé reducir de forma significativa el riesgo de inundaciones en el tramo urbano del Ibaizabal a su paso por Abadiño, incrementar la seguridad de viviendas, actividades económicas e infraestructuras cercanas al cauce, mejorar el funcionamiento hidráulico del río y avanzar hacia una gestión más sostenible y resiliente del entorno fluvial.