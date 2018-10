Uralde cree que el resultado de Podemos en Euskadi y Cataluña apoya la necesidad de abordar el debate territorial

Actualizado 21/12/2015 13:24:54 CET

Afirma que los vascos han apoyado a Podemos porque "hay ganas de cambio"

VITORIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Podemos por Álava, Juantxo López Uralde, ha afirmado este lunes que los vascos han apoyado a Podemos porque "hay ganas de cambio", tras los cuatro años de Gobierno de Rajoy, y cree que el apoyo que ha recibido la formación en Euskadi y Cataluña responde a su propuesta para "reconocer la realidad plurinacional de España y el derecho a decidir".

"Todos los partidos, especialmente los viejos, tienen que cambiar su 'chip' y reconocer que es necesario consultar democráticamente a la ciudadanía para conseguir resolver el problema territorial que llevamos arrastrando desde la Transición", ha subrayado.

López Uralde ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en Vitoria, donde ha comparecido junto a la senadora de Podemos, Elvira García y la responsable de campaña en Álava, Edurne García, quien ha destacado que Podemos ha sido la fuerza más votada en Euskadi consiguiendo 316.441 votos y cinco diputados, posicionándose como primer partido en Álava y Gipuzkoa.

El cabeza de lista por Álava ha agradecido el trabajo realizado por la formación durante la campaña y ha subrayado que en Álava es donde Podemos ha sacado mayor diferencia de votos con la segunda fuerza más votada, el PP, de todo el Estado, al que supera en siete puntos.

"El PP presentaba en Álava a la plana mayor de su cúpula en Euskadi, encabezada por el ministro de Sanidad. Por eso creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos del trabajo", ha señalado.

En este sentido, ha afirmado que estos datos de Podemos en Álava, territorio del que se afirmaba que existía un voto "muy consolidado", han "demostrado" que el voto "no es de nadie" sino "de las personas, que son quienes deciden a quién quieren votar".

Según López Uralde, los vascos han apoyado a Podemos porque "hay ganas de cambio" tras los cuatro años de Gobierno de Rajoy con "cuestiones tan inaceptables como la corrupción, que han sido el pan nuestro de cada día".

También ha subrayado que los ciudadanos han "percibido" la "voluntad" de Podemos de "escuchar" con actos de campaña en los que "se podía preguntar al candidato y estos escuchaban las preocupaciones de los ciudadanos, muchas de las cuales nos llevaremos al Congreso para tratar de resolverlas".

DERECHO A DECIDIR

Entre las propuestas del programa de Podemos que cree que han recibido un mayor apoyo por parte de la ciudadanía vasca, López Uralde ha destacado la propuesta de modificar la Constitución para "reconocer la realidad plurinacional de España y el derecho a decidir", con la que cree que se "abre una nueva vía para resolver los conflictos territoriales".

"Cuando se mira el mapa por territorios, los morados aparecen en Euskadi y Cataluña, lo que debería hacer reflexionar sobre esta propuesta y el apoyo recibido en estos territorios", ha indicado.

Al respecto, ha defendido "la valentía que supone que un partido de corte estatal, diga abiertamente en toda España, que hay que reconocer el derecho a decidir". "Creemos que todos los partidos, especialmente los viejos, tienen que cambiar su 'chip' y reconocer que es necesario consultar democráticamente a la ciudadanía para conseguir resolver el problema territorial que llevamos arrastrando desde la Transición", ha subrayado.

Por ultimo, ha destacado el "fuerte componente social" de su formación con el objetivo de "acabar con las políticas que nos llevan cada vez a una sociedad más desigual" y cree que especialmente en Álava, han tenido mucho apoyo las propuestas de corte medioambiental como su oposición a la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña o la prohibición del fracking.

EQUO

Como portavoz de Equo, López Uralde ha destacado la entrada de 3 diputados verdes en el Congreso de los Diputados, algo que ha calificado de "histórico" en la democracia española.

Por ello, cree que la apuesta que Equo hizo para "sumarse al cambio" y concurrir juntos a las elecciones ha demostrado que "la suma multiplica". "No fue una apuesta fácil, ya que conllevaba dejar nuestras siglas a un lado y aceptar muchas cosas", ha reconocido.

Finalmente, ha admitido que no esperaba unos resultados "tan buenos" pero ha señalado que durante la campaña ya percibieron el apoyo de la gente que les solicitaba sus papeletas, ya que no pudieron enviarlas por correo como otros partidos por carecer de los recursos necesarios. "Hemos demostrado que se puede hacer política de otra manera, desde la austeridad, pero no entendida como lo hace Rajoy", ha concluido.