Urdaibai Bird Center celebra el Día de los Humedales con entrada gratuita y sesión de anillamiento de aves

Humedal en Urdaibai - URDAIBAI BIRD CENTER

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Urdaibai Bird Center celebrará este domingo, 1 de febrero, el Día Mundial de los Humedales con entrada gratuita al centro y una sesión de anillamiento de aves "si la meteorología acompaña", para destacar "la importancia de estos espacios naturales".

Según ha explicado, el centro vizcaíno realizará varias actividades con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco con motivo de la próxima celebración del Día Mundial de los Humedales.

Así, la entrada al Urdaibai Bird Center será gratuita el domingo de 11.00 a 17.00 horas y también se realizará una sesión de anillamiento de aves de 10.00 a 12.00 horas "si la meteorología acompaña", para la que no es necesario reservar.

Desde el centro han animado a acudir a esta cita porque "la naturaleza nos reserva muchas sorpresas". "Recientemente nos han visitado un impresionante azor y también un águila pescadora no identificada, así que, con un poco de suerte, el 1 de febrero habrá avistamientos muy interesantes", han apuntado.

Durante los meses de invierno, los humedales de Urdaibai han proporcionado "un refugio seguro" a miles de aves. Según los datos aportados desde el centro, "nueve flamencos siguen disfrutando de la paz en Orueta, además de bandadas de ánades silbones, cercetas y ánades rabudos", y cada tarde más de 200 garcillas bueyeras regresan a la marisma para "descansar en su árbol favorito". Además, han añadido, "los cormoranes salen a pescar haga el tiempo que haga y las avefrías salpican el paisaje como pequeñas joyas".

Desde Urdaibai Bird Center han precisado que "no solo las aves y la fauna silvestre se benefician de estos hábitats de humedales", sino que también lo hacen los seres humanos. "Estar en un humedal nos conecta con la naturaleza. Nos da un sentido de pertenencia y nos conecta con el pasado", han destacado.

Según han explicado, el Día Mundial de los Humedales 2026 explora "las profundas conexiones entre los humedales y las prácticas culturales, las tradiciones y los sistemas de conocimiento de las comunidades de todo el mundo".

El tema de este año es 'Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebración del patrimonio cultural' y la campaña mundial destaca el papel intemporal de los conocimientos tradicionales en el mantenimiento de los ecosistemas de humedales y la preservación de la identidad cultural.

Se estima que casi el 90% de los humedales del mundo se han degradado desde el siglo XVIII y, han alertado desde el centro vizcaíno, se están "perdiendo tres veces más rápido que los bosques". Por ello, han reivindicado que "celebrar cada año el Día Mundial de los Humedales es esencial para concienciar a nivel nacional y mundial sobre estos hábitats y su fragilidad". "Si nos unimos, podemos revertir su rápida pérdida y fomentar acciones para conservarlos y restaurarlos", han apelado.