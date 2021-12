Urkullu no descarta aplicar nuevas medidas en Euskadi si la situación "se agrava"

Argumenta que de momento no establecerá nuevas limitaciones en Euskadi porque "no tiene sentido" hacerlo si en otras autonomías no se aplican

VITORIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que, pese a que en la Conferencia de Presidentes de este pasado miércoles no se alcanzó un acuerdo sobre el establecimiento de nuevas medidas comunes contra la pandemia en todo el Estado, seguirá planteando nuevas propuestas si la situación "se agrava", sin descartar la posibilidad de aplicar "en el futuro" en Euskadi las medidas que propuso en el marco del encuentro con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos.

Urkullu, en declaraciones a los periodistas a su llegada al Parlamento Vasco, ha lamentado que en la reunión de este pasado miércoles no se alcanzaran, tal y como había propuesto por su parte, nuevas medidas para combatir la pandemia que resultaran de aplicación "común" para todo el Estado.

En todo caso, ha destacado que, al menos, Sánchez ha optado por restablecer la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios exteriores en todo momento, tal y como habían solicitado el propio lehendakari y otros presidentes autonómicos.

Urkullu ha afirmado que, pese a la falta de un acuerdo de ámbito estatal, "la sociedad vasca sabe" que es necesario actuar con responsabilidad "individual y colectiva", y es consciente de que, si se atiende a las medidas preventivas vigentes y a las recomendaciones sanitarias, se podrá combatir "mejor" la extensión de la pandemia.

Además, ha explicado que el Gobierno Vasco seguirá analizando la situación a diario, y que él, por su parte, no descarta --en referencia a las medidas que propuso en la Conferencia de Presidentes-- que "lo que ayer no fue, lo tenga que hacer en el futuro".

SEGURIDAD JURÍDICA

Urkullu, que había planteado aplicar en todo el Estado limitaciones en los horarios y aforos en la hostelería y otras limitaciones para tratar de contener el avance de la covid-- ha precisado, en todo caso, que para impulsar cualquier medida el Gobierno Vasco deberá contar con "seguridad jurídica".

El lehendakari, al que los periodistas han preguntado por el motivo de no aplicar en Euskadi nuevas medidas para las que el Gobierno Vasco sí tiene competencias, ha subrayado que lo ocurrido en las navidades del año pasado, ha demostrado que "no se puede", en términos de eficacia, aplicar restricciones en un territorio mientras en las autonomías que lo rodean no están vigentes estas mismas limitaciones.

"No se puede reducir aforos y horarios cuando las comunidades autónomas del entorno no aplican esas mismas medidas. No se trata de tener competencias propias, sino de sentido común", ha afirmado.

El lehendakari, pese a todo, ha afirmado que con la Conferencia de Presidentes de este pasado miércoles "no acaba nada". En este sentido, ha explicado que, si la situación sanitaria "se agrava", seguirá planteando propuestas y analizará la posibilidad de aprobar nuevas medidas en Euskadi, aunque siempre --según ha insistido-- con la debida "seguridad jurídica".