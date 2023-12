El Lehendakari no ve "serio" que se dé por "amortizado" el mandato

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes que, "sinceramente", no sabe cuándo van a ser los comicios, y no ve "serio" que, por el hecho de que los partidos estén ya "en carrera electoral" y hayan puesto en marcha sus procesos electorales internos para elegir sus candidatos, se dé "por agotado y amortizado un mandato".

En el transcurso de su intervención en el Foro de Expectivas Económicas organizado por El Correo y el Banco Santander, Urkullu ha sido preguntado por si ya sabe la fecha en la que convocará los comicios vascos.

En este sentido, ha respondido que "sinceramente" no lo sabe. "En el Gobierno vasco vamos a dar todo de nosotras y de nosotros mismos hasta el último segundo del mandato", ha indicado.

No obstante, ha recordado que en 2020, las elecciones autonómicas tendrían que haber sido el 5 de abril pero no pudieron ser como consecuencia de la pandemia, por lo que, "no se ha cubierto, por lo tanto, el mandato de cuatro años".

Iñigo Urkullu ha reflexionado sobre el "rum rum" del adelanto electoral y no cree que, por el hecho de que los partidos políticos se tomen sus tiempos para elegir a sus candidatos, se deba dar "por agotado o amortizado" el mandato. "No me parece un ejercicio serio", ha apuntado.

En este sentido, ha indicado que tienen un programa de Gobierno y legislativo y, en concreto, ha recordado la aprobación prevista antes de concluir el año de la Ley de Educación, del Instituto Vasco de Finanzas, de Empleo o de Presupuestos.

Ha añadido que también le preocupa poder aprobar la Ley de Transición Energética y de Lucha contra el cambio climático. "¿Y vamos a renunciar a dar los pasos en Euskadi para aprobar esta ley por el hecho de que los partidos políticos hayan designado o estén en proceso de designación de sus candidatos?. Yo no soy candidato y yo estoy en el ejercicio de mis funciones y no sé cuándo van a ser las elecciones", ha insistido.

Por otra parte, ha indicado que el consejo que daría a Imanol Pradales si finalmente es elegido el candidato jeltzale por el PNV, sería que sea "él mismo".