Urkullu ve "un rayo de esperanza" para vencer a la pandemia y llama a no bajar ahora la guardia

Insta a "no ceder" ahora en las medidas de seguridad porque "significaría echar por tierra el trabajo realizado"

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha asegurado que ve "un rayo de esperanza" para vencer a la pandemia del coronavirus porque, "por primera vez" se aprecia "durante varios días un cambio de tendencia en positivo". No obstante, ha emplazado a no bajar ahora la guardia y "no ceder" en las medidas de seguridad adoptadas porque "significaría echar por tierra el trabajo realizado". "Vuestra aportación personal es clave para superar esta situación, ha dicho a los vascos.

En este momento "tan delicado y excepcional" en la vida de la ciudadanía de Euskadi, cuando se inicia la cuarta semana de confinamiento, Urkullu ha querido compartir con ella tres mensajes: "condolencia, esperanza y constancia".

En primer lugar, ha recordado "a todas y cada una de las personas que han fallecido a lo largo de las últimas semanas como consecuencia de este virus". "Es una realidad desgarradora. Entiendo el dolor añadido de cada familia por las condiciones en que debe despedir a sus seres queridos, comprendo la tristeza de no poder contar con la compañía y el calor de familiares y personas allegadas", ha subrayado.

Por ello, ante "esta suma de dolor y tristeza", ha trasladado a la sociedad de Euskadi su "más sincero sentimiento de solidaridad y cercanía".

En segundo lugar, ha querido transmitir un mensaje de esperanza porque, "después de tres semanas de confinamiento, de sacrificio personal y colectivo, vemos un rayo de esperanza". "Por primera vez, apreciamos durante varios días un cambio de tendencia en positivo", ha destacado.

Según ha apuntado, "es cierto que cada fallecimiento es duro". "Es cierto que debemos hablar siempre con la máxima cautela, pero es cierto también que la evolución de contagios, el balance de altas e ingresos o la capacidad de camas en los hospitales empiezan a mejorar", ha asegurado.

Iñigo Urkullu ha asegurado que los datos objetivos "ofrecen motivos para la esperanza". "Me quedo con las palabras que me ha enviado un médico: 'empiezo a ver que podemos ganar al virus'. "Hoy apreciamos que el esfuerzo de la sociedad, que todas y todos estáis realizando, ofrece resultados", ha indicado.

RECONOCIMIENTO A LA CONSTANCIA

En tercer lugar, ha querido alabar "la constancia" porque "están siendo semanas muy duras, especialmente para los profesionales sanitarios, socio-sanitarios y de los servicios esenciales". "Cada tarde recibís la solidaridad de la ciudadanía desde los balcones y ventanas de todos los rincones de nuestro país. Me sumo a ese merecido reconocimiento", ha subrayado.

Tras asegurar que entiende también que muchas personas estén "cansadas", particularmente los mayores, aunque también los más pequeños de la casa y los jóvenes, ha agradecido el "gran esfuerzo" que están haciendo.

"Ahora no podemos bajar la guardia. Ceder, en este momento, significaría echar por tierra el trabajo realizado. Tenemos que seguir en casa, respetar la distancia de seguridad, cumplir las medidas de higiene y salud. Necesitamos mantener este compromiso y responsabilidad; con constancia", ha apuntado.

El Lehendakari ha asegurado que su Gobierno "está haciendo todo lo posible y lo imposible para salir de esta situación y volver a la normalidad". "Este esfuerzo compartido va a dar resultado, paso a paso día a día. Vuestra aportación personal es clave para superar esta situación. Las grandes victorias se logran con la suma de muchos pequeños esfuerzos, entre todos", ha afirmado, para concluir con un "gracias de corazón".