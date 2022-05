Urtaran pide al Gobierno Vasco que empiece a rehabilitar viviendas y las ponga en el mercado de alquiler de protección

BILBAO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, ha pedido al Gobierno Vasco que empiece a rehabilitar la vivienda que ya existe y las ponga en el mercado de alquiler. "La política de vivienda protegida tiene que estar basada en la rehabilitación", ha afirmado.

Vivienda del Gobierno Vasco se encuentra en negociaciones con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para poner en marcha varias promociones de vivienda pública en la capital alavesa, unas 1200 en los próximos años. Uno de los temas que dificultaría el acuerdo es el pago que debe hacer el Departamento de Vivienda al Consistorio por el Impuesto por Obras, el ICIO.

Entrevistado en Radio Vitoria, Urtaran ha afirmado que no se eximirá a la Consejería del abono de este impuesto de construcciones. "No es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de legalidad y la norma foral que lo regula no establece este tipo de exenciones que nos solicitan", ha asegurado.

Además, el alcalde ha recordado que la capital alavesa "tiene mucha vivienda pública, pero también hay mucha vivienda vacía que está en manos del Ayuntamiento, que no se puede poner en el mercado porque está muy deteriorada".

"Yo lo que he pedido al Gobierno Vasco es empezar por rehabilitar la vivienda que ya existe y ponerla al mercado de alquiler. El Ayuntamiento cedería de manera gratuita (unas 200 viviendas) y tiene muchas ventajas. Sería más barata, ha añadido.

Por último, ha explicado que la vivienda municipal está diseminada por varios barrios y, por tanto, no se concentra todo un perfil de vivienda de alquiler protegido en un punto de la ciudad. "Es integrador y eficiente. Hemos visto que esas concentraciones pueden dar lugar a una guetización", ha argumentado.