El uso de Mugi roza los 82 millones de viajes en 2025, 6 millones más respecto al récord del año anterior

Azahara Domínguez y Eluska Renedo. - ATTG

SAN SEBASTIÁN, 5 (EUROPA PRESS)

El uso de Mugi ha rozado los 82 millones de viajes en 2025, seis millones de viajes más con respecto al récord que se estableció el año anterior. La tarjeta para el pago en el transporte público ha sido el método de abono predominante en todos los operadores.

De los 92,1 millones de viajes que han registrado los distintos operadores de transporte público que están integrados en Mugi (Lurraldebus, Euskotren, Renfe Cercanías, los urbanos de Donostia, Irun, Errenteria, Arrasate, Zarautz, Eibar, Hernani, Lasarte, Oiartzun, Oñati y Tolosa y la motora de Pasaia) 81,9 millones se han abonado con esta tarjeta, lo que implica que el 86% de los viajes en transporte público se han pagado con la misma.

La presidenta de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, en rueda de prensa, ha celebrado los "excelentes datos" que se están produciendo en el transporte público del territorio.

De los casi 82 millones de viajes pagados con esta tarjeta, 31,4 millones se han realizado en Dbus, con una tasa de empleo de la tarjeta del 93%. Le siguen Lurraldebus, con 27,9 millones (90%); Euskotren, con 15,8 millones (86%); y el autobús urbano de Irun, con 2 millones de viajes (87%). Completa el quinto puesto de este ranking Renfe Cercanías con 1,7 millones (35%).

En lo que al resto de operadores respecta, se registran 830.831 viajes pagados con Mugi en el urbano de Errenteria (88%), 218.723 viajes en la motora de Pasaia (57%), 156.205 viajes en el urbano de Zarautz (73%), 96.487 en Tolosa (93%), 93.591 en Arrasate (87%), 88.731 en Oiartzun (88%), 54.232 en Lasarte-Oria (78%), 40.062 en Eibar (78%), 31.062 en Hernani (59%) y 19.240 en Oñati (72%). Además, 1,6 millones de viajes se han abonado con Mugi en distintos operadores de Bizkaia y Álava.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo por seguir ampliando la red de Mugi, no solo integrando nuevos operadores, como los autobuses urbanos de Andoain y Hondarribia que entraron en MUGI el pasado diciembre, sino también ampliando las ventajas de esta tarjeta social cuya vocación es que todas las personas tengan acceso al transporte público para, de esta forma, garantizar que todos tengamos igualdad de oportunidades a la hora de desarrollar nuestras vidas", ha subrayado Domínguez.

RÉCORD EN TARJETAS EMITIDAS

La diputada ha apuntado que, por primera vez, en el año 2025 se han emitido más tarjetas Mugi que en 2013, año de lanzamiento del sistema. En total, se han emitido 171.755 tarjetas, 17.818 tarjetas más que en 2024, lo que implica un crecimiento del 11,6%. Del total de tarjetas, casi siete de cada diez (69,6%) fueron personalizadas y el 30,4% restante fueron anónimas. Además, casi seis de cada diez tarjetas fueron emitidas a mujeres (56,2%) y el resto (43,8%) a hombres.

En cuanto a los perfiles de personas usuarias de las nuevas tarjetas personalizadas emitidas, el 54% tiene la tarjeta ordinaria, mientras que el 46% de las tarjetas emitidas corresponden a colectivos específicos (MUGI social, familias numerosas y personas con discapacidad reconocida). Además, 2025 también ha sido récord en la emisión de tarjetas personalizadas del colectivo joven, con 36.483 nuevas tarjetas (+31,3%). Tres de cada diez nuevas tarjetas emitidas el pasado año han sido para personas jóvenes.

"Medidas clave como la gratuidad estructural de los menores de 12 años, su ampliación coyuntural a los menores de 15 y el mantenimiento de los descuentos del 50% para este colectivo ha disparado el número de tarjetas, algo que celebramos porque estamos logrando consolidar hábitos de desplazamiento sostenibles entre la población más joven, favoreciendo a su vez su autonomía e independencia", ha valorado la presidenta de la ATTG.

Según ha cifrado Azahara Domínguez, "nunca antes había habido tantas personas usuarias en MUGI, y es que ya se roza la cifra de las 780.000 personas, con 48.000 nuevas personas usuarias registradas en 2025".

El mayor número de personas usuarias de Mugi se concentra en San Sebastián, con casi 225.000, lo que supone el 32% del total, seguida de Donostialdea, con casi 152.000 usuarios (21,5%). Bidasoa y Txingudi representa en torno al 10% y Debagoiena el 8,3%. Les siguen Debabarrena (6,8%), Urola Kosta (6%), Tolosaldea (5,1%), Urola Erdia (4,1%), Goierri (3,7%) y Urola Garaia (2,3%).

Además, más de 73.000 personas disponen de Mugi sin residir en Gipuzkoa: 35.136 en Bizkaia, 22.474 en Álava, 4.761 en Navarra, 8.277 en el resto del Estado, 2.421 en Francia y 103 en el resto de países extranjeros.

RECARGAS Y ATENCIÓN

En cuanto a las recargas realizadas, en 2025 se realizaron 3,7 millones de recargas por valor de 39,7 millones de euros, con un importe medio de 10,6 euros. Además, en 2025 se ha registrado el máximo histórico de recargas web, 110.000, que se han multiplicado por cuatro en cinco años.

Asimismo, 2025 ha sido el año de máxima actividad en el Servicio de Atención Mugi. Se han atendido 104.944 llamadas (+4,3%), se han gestionado casi 70.000 tickets digitales en Zendesk (+35%), se han enviado más de 175.000 sms (+79%) y se han gestionado casi 20.000 solicitudes presenciales (+11,7%).

"En un contexto internacional de tanta incertidumbre, Mugi aporta seguridad y tranquilidad a miles de familias, que no necesitan revisar cada día el precio del combustible porque saben que en Gipuzkoa cuentan con un sistema de transporte público sostenible e integrado de su máxima confianza, que se adapta a sus necesidades y a su situación personal", ha afirmado.

Finalmente, la diputada de Movilidad ha apuntado que el objetivo es "seguir extendiendo este sistema, incorporando nuevos operadores y mayores descuentos" y ha recordado que además se está trabajando en la modernización del sistema, y ha asegurado que se están dando "pasos en firme" para que Mugi virtual "sea una realidad cuanto antes".