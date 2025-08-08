Los usuarios de los autobuses crecen en Euskadi un 27,4% en junio

BILBAO 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los usuarios de los autobuses urbanos se incrementaron en Euskadi un 27,4% el pasado mes de junio, en relación al mismo mes de 2024, mientras que los pasajeros de Metro Bilbao crecieron en este mismo periodo un 5,5%, según los datos hechos públicos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El transporte urbano por autobús contabilizó en junio 8,96 millones de viajes validados en el País Vasco, un 27,4% más que un año antes, lo que le sitúa como la comunidad autónoma con mayor crecimiento en este indicador, casi el triple que la media estatal (+9,9%).

En la media del primer semestre, los autobuses vascos incrementaron sus pasajeros un 20,6%, también la mayor tasa del Estado. El crecimiento medio del conjunto de comunidades fue, en este caso, del 4,7%.

EN METRO

En lo que respecta al transporte por metro, el suburbano vizcaíno registró 8,70 millones de viajes validados en junio, con lo que incrementó sus usuarios un 5,5%, por debajo del crecimiento de los metros de Palma y Málaga pero con subidas superiores al resto de los suburbanos del Estado.

En la media de lo que va de año, Metro Bilbao anotó una subida en el número de viajes validados del 3,4%. Con incrementos mayores, se situaron también Palma y Málaga.